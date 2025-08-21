نائب يعلّق على إطلاق سراح الإسرائيلي: ما المبرر؟

استغرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في بيان ان "يتم اطلاق مواطن اسرائيلي بعد سنة على اسره دون اي اعلان واعلام مهما كانت طريقة القبض عليه بغض النظر عن اي تفاصيل المهم انه يحمل الجنسية والجواز الاسرائيلي ووفق اي تبرير يطلق سراحه دون محاولة لاطلاق سراح الاسرى اللبنانيين من سجون العدو ولا يمكن القبول بذريعة انه من اصول عربية ومن قال ان هذا عامل مساعد لعرب الداخل ان من يحمل جنسية وهوية العدو هو هو ايا كان انتماءه واليوم نقول علينا الاستثمار في اي فرصة لاعادة شبابنا الى الحرية وارض الوطن".