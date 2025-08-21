الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

نائب يعلّق على إطلاق سراح الإسرائيلي: ما المبرر؟

2025-08-21 | 10:41
نائب يعلّق على إطلاق سراح الإسرائيلي: ما المبرر؟
نائب يعلّق على إطلاق سراح الإسرائيلي: ما المبرر؟

استغرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في بيان ان "يتم اطلاق مواطن اسرائيلي بعد سنة على اسره دون اي اعلان واعلام مهما كانت طريقة القبض عليه بغض النظر عن اي تفاصيل المهم انه يحمل الجنسية والجواز الاسرائيلي ووفق اي تبرير يطلق سراحه دون محاولة لاطلاق سراح الاسرى اللبنانيين من سجون العدو ولا يمكن القبول بذريعة انه من اصول عربية ومن قال ان هذا عامل مساعد لعرب الداخل ان من يحمل جنسية وهوية العدو هو هو ايا كان انتماءه واليوم نقول علينا الاستثمار في اي فرصة لاعادة شبابنا الى الحرية وارض الوطن".


معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية
13:04
13:04
معلومات الجديد: الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش
13:04
13:04
معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح
13:04
13:04
بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!
13:03
13:03
جاسوس إسرائيلي ام تائه في الجنوب؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
12:35
12:35
القبض على "أبو مازن".. والتسليم الأول | في النشرة المسائية بعد قليل
12:33
12:33
