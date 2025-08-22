عاجل
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
بيروت
31 o
AlJadeedTv
البقاع
35 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
30 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
متن
31 o
محليات

محليات

مراسل الجديد: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق على ارتفاع متوسط بين السلسلتين الشرقية والغربية

2025-08-22 | 07:51
مراسل الجديد: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق على ارتفاع متوسط بين السلسلتين الشرقية والغربية
مراسل الجديد: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق على ارتفاع متوسط بين السلسلتين الشرقية والغربية
مراسل الجديد: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق على ارتفاع متوسط بين السلسلتين الشرقية والغربية

محليات

محليات

الجديد:

طائرة

استطلاع

إسرائيلية

ارتفاع

متوسط

السلسلتين

الشرقية

والغربية

جعجع زار سلام: لالتزام الجميع بقرار حصر السلاح
جعجع بعد لقاء سلام: على الجميع الالتزام بقرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح

دبابة في سوريا تفلح الأرض! "الجديد" دققت وهذه حقيقة الخبر
09:15

دبابة في سوريا تفلح الأرض! "الجديد" دققت وهذه حقيقة الخبر

دبابة في سوريا تفلح الأرض! "الجديد" دققت وهذه حقيقة الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر دبابة قيل انها "في سوريا" وتستخدم لحراثة الارض، وارفق نشطاء الفيديو بتعريف جاء فيه: "مزارع سوري يفلح الارض ويحرثها بمخلفات دبابة لجيش النظام السابق". فريق موقع قناة "الجديد" دققت في صحة الخبر وتبين أن المعلومة المرفقة مع الفيديو مزيفة، والحقيقة أن الفيديو من بريطانيا جرى نشره قبل يومين، والدبابة التي تظهر هي من نوع "تشيفتن" قديمة العهد تعود الى الحرب العالمية الثانية، وقد جرى تحويلها لتكون وظيفتها مدنية ككثير من الآليات العسكرية القديمة التي تعود الى تلك الحقبة. وبالتالي فإن الفيديو لا علاقة له في سوريا على الإطلاق وهو خبر مزيف.

09:15

دبابة في سوريا تفلح الأرض! "الجديد" دققت وهذه حقيقة الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر دبابة قيل انها "في سوريا" وتستخدم لحراثة الارض، وارفق نشطاء الفيديو بتعريف جاء فيه: "مزارع سوري يفلح الارض ويحرثها بمخلفات دبابة لجيش النظام السابق". فريق موقع قناة "الجديد" دققت في صحة الخبر وتبين أن المعلومة المرفقة مع الفيديو مزيفة، والحقيقة أن الفيديو من بريطانيا جرى نشره قبل يومين، والدبابة التي تظهر هي من نوع "تشيفتن" قديمة العهد تعود الى الحرب العالمية الثانية، وقد جرى تحويلها لتكون وظيفتها مدنية ككثير من الآليات العسكرية القديمة التي تعود الى تلك الحقبة. وبالتالي فإن الفيديو لا علاقة له في سوريا على الإطلاق وهو خبر مزيف.

دبابة في سوريا تفلح الأرض! "الجديد" دققت وهذه حقيقة الخبر
09:15
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
09:08
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
09:07
جعجع زار سلام: لالتزام الجميع بقرار حصر السلاح
07:56
جعجع بعد لقاء سلام: على الجميع الالتزام بقرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح
07:40
انتحل صفة محامٍ.. بقبضة قوى الأمن!
06:48
