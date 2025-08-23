حريق مفاجئ في مبنى وزير لبناني مساءً! (فيديو)

اندلع حريق ليلاً في غرفة كهرباء البناية حيث أسكن. اتصلت بفوج إطفاء بيروت. وصلوا بعد عشر دقائق وتمكّنوا من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية، وبشجاعة تليق برجال الواجب.
أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر فوج الإطفاء، خاصة لفريق النقيب ميشال المر، على تفانيهم الدائم وتضحياتهم… pic.twitter.com/nY5qRXF181
— Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) August 23, 2025
جاء في صحيفة "نداء الوطن":