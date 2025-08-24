وجاء كلام النائب برو خلال الحفل التأبيني الذي أقامه " " وعائلة الشهيد جهاد نبيل برو في بلدته عين الغويبة الجبيلية، بحضور مسؤول قطاع جبيل- كسروان في "حزب " الشيخ شمص، وفعاليات اجتماعية وعلماء، إلى جانب جمع من أهالي البلدة وعائلة الشهيد.

وقال برو: "حتى ، ما زال الصهيوني يمعن بالاعتداء على السيادة ، متجاوزا كل الالتزامات المعروفة، متسائلا: هل الدولة التي يحلم بها اللبنانيون تقدم كل التضحيات والإنجازات كهدايا للعدو الذي لم يرد حتى على الحكومة اللبنانية تجاه ما يعرف بورقة براك؟".

وأضاف: "من بين ما تضمنته ورقة براك فقرة تنص على استمرار تأمين 150 مليون للجيش اللبناني، فما هذا الذل الذي يفرض على جيشنا؟ هل بهذه الطريقة ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا؟".

وأكد أن "حزب الله" ليس هواة للحروب، لكن القرار اليوم هو الصبر والتحمل لتجنب تعرض الشعب اللبناني للذل"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الحكومة اللبنانية لسحب هذا القرار، لأن الاستمرار به دون مقابل يمثل وصمة عار على جبين الحكومة".

وختم النائب برو بالقول: "نحن في حزب الله، مع كل أحرار من أبناء السيد والسيد حسن وكل ، لن نسمح لأي أحد بأخذ ما يخصنا في السلم إلا بما أخذ في الحرب، ونحن الأحرص على الدولة والجيش اللبناني، ولهذا رفضنا هذا القرار الذي نسميه الخطيئة".