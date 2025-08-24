الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

نائب "حزب الله" يدعو الحكومة للاجتماع و"سحب" قرار السلاح

2025-08-24 | 12:52
نائب "حزب الله" يدعو الحكومة للاجتماع و"سحب" قرار السلاح
نائب "حزب الله" يدعو الحكومة للاجتماع و"سحب" قرار السلاح

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، من بلدة عين الغويبة في جرد جبيل، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن يصدر عنه سوى التهديد للبنان وكل دول المنطقة، داعيا اللبنانيين وشعوب المنطقة إلى "مواجهته".

وجاء كلام النائب برو خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب الله" وعائلة الشهيد جهاد نبيل برو في بلدته عين الغويبة الجبيلية، بحضور مسؤول قطاع جبيل- كسروان في "حزب الله" الشيخ حسين شمص، وفعاليات اجتماعية وعلماء، إلى جانب جمع من أهالي البلدة وعائلة الشهيد.

وقال برو: "حتى اليوم، ما زال العدو الصهيوني يمعن بالاعتداء على السيادة اللبنانية، متجاوزا كل الالتزامات المعروفة، متسائلا: هل الدولة التي يحلم بها اللبنانيون تقدم كل التضحيات والإنجازات كهدايا للعدو الذي لم يرد حتى على الحكومة اللبنانية تجاه ما يعرف بورقة براك؟".

وأضاف: "من بين ما تضمنته ورقة براك فقرة تنص على استمرار تأمين 150 مليون دولار للجيش اللبناني، فما هذا الذل الذي يفرض على جيشنا؟ هل بهذه الطريقة ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا؟".

وأكد أن "حزب الله" ليس هواة للحروب، لكن القرار اليوم هو الصبر والتحمل لتجنب تعرض الشعب اللبناني للذل"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الحكومة اللبنانية لسحب هذا القرار، لأن الاستمرار به دون مقابل يمثل وصمة عار على جبين الحكومة".

وختم النائب برو بالقول: "نحن في حزب الله، مع كل أحرار لبنان من أبناء السيد موسى الصدر والسيد حسن نصر الله وكل الشهداء، لن نسمح لأي أحد بأخذ ما يخصنا في السلم إلا بما أخذ في الحرب، ونحن الأحرص على الدولة والجيش اللبناني، ولهذا رفضنا هذا القرار الذي نسميه الخطيئة".

تعديلات حاسمة على قرار اليونيفيل (الشرق الأوسط)
أسبوع الحسم.. لبنان في انتظار بارك و"الردّ" (الديار)

منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)
15:09

منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)


قادماً من تل أبيب يصل الوفد الأميركي إلى لبنان ومعه الملاحظات الإسرائيلية على الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مع تعديلات.
الرد سيأتي بالموافقة على جزء من الورقة.. ولكن!
ما سيحمله باراك وترافقه مورغان أورتيغاس هو مشروع يمتد على طول الحدود الجنوبية، حيث القرى المدمرة بالكامل، وينص المشروع على تحويلها إلى منطقة صناعية تابعة للبنان وتكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل.
أما أهل تلك المنازل فيحصلون على أراضٍ بديلة ويعوض عليهم بمنازل أخرى.
هذا الاقتراح سيكون موضع جدل كبير في المرحلة المقبلة

15:09

منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)


قادماً من تل أبيب يصل الوفد الأميركي إلى لبنان ومعه الملاحظات الإسرائيلية على الورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مع تعديلات.
الرد سيأتي بالموافقة على جزء من الورقة.. ولكن!
ما سيحمله باراك وترافقه مورغان أورتيغاس هو مشروع يمتد على طول الحدود الجنوبية، حيث القرى المدمرة بالكامل، وينص المشروع على تحويلها إلى منطقة صناعية تابعة للبنان وتكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل.
أما أهل تلك المنازل فيحصلون على أراضٍ بديلة ويعوض عليهم بمنازل أخرى.
هذا الاقتراح سيكون موضع جدل كبير في المرحلة المقبلة

نرفض التطاول على رئاسة الحكومة..مراد: نتمسك بالطائف وحصرية السلاح
13:42

نرفض التطاول على رئاسة الحكومة..مراد: نتمسك بالطائف وحصرية السلاح

شدّد النائب حسن مراد خلال حفل تخرّج طلاب في بلدة غزة – البقاع، بحضور المفتي الدكتور علي الغزاوي وفعاليات رسمية واجتماعية، على أنّ "العلم هو السلاح الحقيقي والطريق إلى نهضة الوطن"، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب الشباب "سندًا وداعمًا لطموحاتهم من مقاعد الدراسة حتى سوق العمل".

13:42

نرفض التطاول على رئاسة الحكومة..مراد: نتمسك بالطائف وحصرية السلاح

شدّد النائب حسن مراد خلال حفل تخرّج طلاب في بلدة غزة – البقاع، بحضور المفتي الدكتور علي الغزاوي وفعاليات رسمية واجتماعية، على أنّ "العلم هو السلاح الحقيقي والطريق إلى نهضة الوطن"، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب الشباب "سندًا وداعمًا لطموحاتهم من مقاعد الدراسة حتى سوق العمل".

برّاك على مَرمى حجر (مقدمة النشرة المسائية)
13:39

برّاك على مَرمى حجر (مقدمة النشرة المسائية)

برّاك على مَرمى حجر، والسفير "الجوّال" بين الساحات استقرَّ به المقامُ اليوم في تل أبيب، قبلَ عودتِه إلى بيروت حاملاً في حقيبتِه "صخرة سيزيف" الذي عاقبَهُ إلهُ الموت بأن يَحمِلَ صخرةً من أسفلِ الجبل إلى أعلاه، فإذا وَصلَ إلى القمة تَدحرجت إلى الوادي.. فيعود ويرفعُها إلى القمة.. فهل يأتي براك بردٍ إسرائيلي يُرضي لبنان؟ أم إن ّالأمورَ ستعودُ إلى مربّعِها الأول؟

13:39

برّاك على مَرمى حجر (مقدمة النشرة المسائية)

برّاك على مَرمى حجر، والسفير "الجوّال" بين الساحات استقرَّ به المقامُ اليوم في تل أبيب، قبلَ عودتِه إلى بيروت حاملاً في حقيبتِه "صخرة سيزيف" الذي عاقبَهُ إلهُ الموت بأن يَحمِلَ صخرةً من أسفلِ الجبل إلى أعلاه، فإذا وَصلَ إلى القمة تَدحرجت إلى الوادي.. فيعود ويرفعُها إلى القمة.. فهل يأتي براك بردٍ إسرائيلي يُرضي لبنان؟ أم إن ّالأمورَ ستعودُ إلى مربّعِها الأول؟

