أورتاغوس: إسرائيل مستعدة أن تتحرك خطوة خطوة مع حكومة لبنان

قالت الموفدة الأميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا ضمن الوفد الاميركي أن "إسرائيل مستعدة أن تتحرك خطوة خطوة مع قرارات الحكومة اللبنانية".