الرئيس عون اطلع من الوفد الأميركي على نتائج زيارته لاسرائيل وأكد أمامه التزام لبنان بقرار وقف النار وورقة الاعلان المشتركة اللبنانية - الأميركية التي اقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة دون أي اجتزاء