في عكار.. الجيش يضبط أسلحة وذخائر وأعتدة حربية!

بتاريخ ٢٥ /٨ /٢٠٢٥، وضمن إطار تهريب الأسلحة عبر الحدود – ، وملاحقة محاولات التسلل والإخلال بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من في منطقة البقيعة – السوري (ا.ا.)، وضبطت داخل سيارته كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.