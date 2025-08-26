بري استقبل الوفد الأميركي الموسّع.. وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في الوفد الموسع الذي ضم السيناتور جين شاهين، السيناتور ليندسي غراهام، وعضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، الاميركي في الموفد الرئاسي الاميركي الى وسوريا السفير توماس براك، نائب المبعوث الرئاسي الخاص إلى مورغان أورتاغوس بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي لبري .