هذا ما طرحه الوفد الاميركي أمس (الجمهورية)

كشفت مصادر واسعة الإطلاع للجمهورية انّ الوفد الأميركي طرح ان يتمّ بعد سحب سلاح «حزب الله» إنشاء منطقة اقتصادية عند الحدود الجنوبية تكون صناعية، زراعية، استثمارية، وتجارية، وتعتمد على الطاقة الشمسية، ولكنها غير سكنية أي خالية من السكان.

وأوضحت المصادر، انّ الوفد اعتبر انّ على الجيش ان يباشر تنفيذ قرار حصر السلاح عند وضع خطته لهذا الغرض، ولو لم تكن لديه القدرات العسكرية الكافية، «إذ هو يستند إلى قرار الحكومة في هذا الشأن، ويمكن للجيش الإسرائيلي أن يساعده حيث تدعو الضرورة»، وفق المقاربة الأميركية.