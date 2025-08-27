الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

هذا ما طرحه الوفد الاميركي أمس (الجمهورية)

2025-08-27 | 01:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هذا ما طرحه الوفد الاميركي أمس (الجمهورية)
هذا ما طرحه الوفد الاميركي أمس (الجمهورية)

كشفت مصادر واسعة الإطلاع للجمهورية انّ الوفد الأميركي طرح ان يتمّ بعد سحب سلاح «حزب الله» إنشاء منطقة اقتصادية عند الحدود الجنوبية تكون صناعية، زراعية، استثمارية، وتجارية، وتعتمد على الطاقة الشمسية، ولكنها غير سكنية أي خالية من السكان.
وأوضحت المصادر، انّ الوفد اعتبر انّ على الجيش ان يباشر تنفيذ قرار حصر السلاح عند وضع خطته لهذا الغرض، ولو لم تكن لديه القدرات العسكرية الكافية، «إذ هو يستند إلى قرار الحكومة في هذا الشأن، ويمكن للجيش الإسرائيلي أن يساعده حيث تدعو الضرورة»، وفق المقاربة الأميركية.

مقالات ذات صلة
هذا ما طرحه الوفد الاميركي أمس (الجمهورية)

محليات

الوفد

الاميركي

(الجمهورية)

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تفجير داخل كفركلا فجراً
قاسم يغلق باب الحوار ورفض "الخطوة مقابل خطوة" (الأنباء الكويتية)

اقرأ ايضا في محليات

كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
Play
07:38

كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة حادثة غريبة في أحد المناطق اللبنانية، إذ رجلان في سيارة واحدة، أوقفاها وترجلا منها ليتشاجرا خارجها ثم عادا وأكملا طريقهما سوياً.

07:38

كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة حادثة غريبة في أحد المناطق اللبنانية، إذ رجلان في سيارة واحدة، أوقفاها وترجلا منها ليتشاجرا خارجها ثم عادا وأكملا طريقهما سوياً.

يحدث الآن

اخترنا لك
القصيفي لـ #الجديد: الكلام الذي صدر عن برّاك بحق الصحافيين مرفوض ونطالبه باعتذار واذا لم يحصل سنقوم بخطوات تصعيدية
08:15
كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
07:38
نقيب المحررين جوزيف القصيفي لـ #الجديد: كان يجب على برّاك احترام القصر الجمهوري وكان المطلوب من الصحافيين رفض ما صدر عنه
07:32
الرئيس عون أمام وفد عكاري: "أنا بعرف عكار.. خدمت فيها"
07:32
في اليمونة.. اول اجتماع بين مزارعي الحشيش ورئيس الهيئة الناظمة
06:51
معلومات الجديد: الوفد السوري ألغى زيارته بيروت يوم الخميس دون تحديد موعد آخر للزيارة
06:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025