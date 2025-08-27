الأخبار
الرئيس عون أمام وفد عكاري: "أنا بعرف عكار.. خدمت فيها"

2025-08-27 | 07:32
الرئيس عون أمام وفد عكاري: &quot;أنا بعرف عكار.. خدمت فيها&quot;
الرئيس عون أمام وفد عكاري: "أنا بعرف عكار.. خدمت فيها"

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الحرص على تحقيق الانماء المتوازن والإهتمام بالمناطق النائية، لافتا الى ان الأولوية هي لبناء مبنى للجامعة اللبنانية في عكار، "وهناك مشروع لإقامة مستشفى عسكري يكون في خدمة أبناء المنطقة"، مؤكدا على انه سيتابع موضوع تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات.

مواقف الرئيس عون جاءت في خلال لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث التقى السيد إبراهيم حنا الضهر على رأس وفد من جمعية  تجار عكار الذي القى كلمة قال فيها: "ما اسعدنا ان نكون بضيافة رجل حمى المؤسسة التي كانت وما زالت الحصن والضمانة لحماية الوطن ووحدة ابنائه في احلك الظروف التي مرت عليه، فبحكمتكم وقيادتكم المسؤولة جسدتم روح الالتزام والتفاني في خدمة وطننا العزيز، وها نحن نتجاوز التحديات ونحقق العديد من الانجازات التي تساهم في تعزيز مكانته عبر رفع مستوى ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".

وتابع: "ما أسعدنا واثلج قلوبنا هو خطاب القسم الذي تفضلتم به يوم انتخابكم رئيساً للبلاد،    وأنتم اليوم الركن الاساس في بناء دولة المؤسسات ونحن الى جانبكم ونعمل بتوجيهاتكم. ما أسعدنا ونحن نشعر بإندفاعكم نحو مكافحة الفساد في جميع دوائر الدولة، وما احوجنا للاصلاحات المبنية على الشفافية. وكم نحن بحاجة اكثر من اي وقت لإدارة التنوع كي نبني واياكم مستقبلا لأبنائنا عملنا لأجل تحقيقه ولم نستطع حتى تاريخه".

 اضاف: "ان محافظة عكار بحاجة لوضعها على خارطة الاهتمام الرسمي، وهي بحاجة لمشاريع انمائية تليق بأبنائها، ولدينا من الطاقات ما يخولنا ادارة شؤوننا بأنفسنا من دون اوصياء علينا. ولقد عانت عكار كثيراً من التهميش والاستهتار من قبل الحكومات المتعاقبة". 

وقال: "ما يؤلمنا هو ما وصلنا اليه في الوضع الاقتصادي والمالي لخزينة الدولة والانهيار الذي لحق بنا من جراء الفساد في السياسات المالية التي قامت بها المنظومة السابقة. ما نطمح اليه اليوم هو حقنا في قوننة واقعنا الاقتصادي عبر تطبيق الدستور لا سيما المادة الثالثة /الفقرة (أ) من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على تطبيق اللامركزية الإدارية".

 وختم بالقول: "ما نريده، فخامة الرئيس، هو اقرار قانون انشاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة في محافظة عكار إنفاذاً للمرسوم الاشتراعي 36/67 الذي يجيز انشاء غرف تجارة وصناعة وزراعة في كل محافظة، عندها سترون في عكار واقعا جديدا يحتذى به في تنفيذ المشاريع التي تفتح آفاقاً لأبنائها من خريجي الجامعات، وذلك من خلال استثمار اموالنا التي تخرج من عكار ونحن غير مستفيدين منها على الاطلاق. فمن غير المقبول ان يستجدي ابناء عكار الانماء واموالهم تصرف خارجها."

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد وقال: "إن واقع منطقة عكار اعرفه تماما ونحن مصممون على القيام بخطوات من شأنها إيلاء منطقتكم الاهتمام اللازم، ولا سيما لجهة التصميم على تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، وهذا من شأنه ان يكون خطوة أساسية وسنتابعها." 

وأشار رئيس الجمهورية  الى ان الحكومة، منذ حصلت على ثقة المجلس النيابي، اطلقت عددا من المشاريع الإصلاحية الى جانب التشكيلات القضائية، وكل ذلك من شأنه المساهمة في العمل على مكافحة الفساد والمحاسبة. وقال: "عندما تحصل المحاسبة، يكون ذلك بمثابة ضربة للفساد. فلبنان ليس بمفلس كما سبق وذكرت، لكنه بحاجة الى إدارة سليمة بعيدة عن الفساد."

وشدد الرئيس عون على "اننا نعمل على مقاربة مختلفة قائمة على الشفافية ومحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي. وحقكم علينا ان نقف الى جانبكم، فمنطقة عكار غنية بأهلها ومقدراتها. ونحن سنسير ببناء مبنى للجامعة اللبنانية، كما لدينا مشروع لإقامة مستشفى عسكري يكون في خدمة أبناء المنطقة. ومصممون على ان تسير هذه المشاريع لإنعاش المنطقة وإيجاد فرص العمل لأبنائها. هذا وعدنا لكم، ويدنا بيدكم."

وختم الرئيس عون بالقول: "انا اعرف عكار، كما قلت لكم، وقد خدمت فيها. وعكار لها دين علينا بزيارتها."  
