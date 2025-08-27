الرئيس سلام من مصر: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وانسحابها الكامل من الجنوب

زار رئيس نواف سلام، يرافقه وزير الثقافة غسان ، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، وسفير في مصر علي الحلبي، ومديرة مكتب رئيس مجلس الوزراء فرح الخطيب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة الجديدة.







وحضر اللقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جانب سفيري البلدين.



عبّر الرئيس سلام عن تقديره الكبير لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على وقوفها الدائم إلى جانب ، مؤكّدًا أن هذا الدعم يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين. كما عرض أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الإصلاحات الاقتصادية الجارية أو لجهة استكمال مسار بسط سلطة كامل أراضيها، مضيفًا أنّ لبنان يتطلّع إلى تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول كافة.



وأكد الرئيس سلام ضرورة قيام الدول الشقيقة والصديقة بالضغط لتأمين وقف لاعتداءاتها على لبنان وانسحابها الكامل من الجنوب، مشدّدًا على وجوب دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة ، وفي مقدّمها الجيش، لتمكينه من أداء مهامه الوطنية.



كما دعا إلى توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تطال الأمن القومي ، ولا سيّما في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى”، واستمرار الحكومة في تدمير قطاع غزة وتجويع أهله، في خرق واضح للشرعية الدولية والقانون الدولي.



، رحّب الرئيس السيسي بالرئيس سلام في زيارته الأولى إلى مصر منذ تولّيه رئاسة الحكومة، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.



كما أكّد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشدّدًا على ضرورة مواصلة كل ما يلزم لضمان عدم المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.