4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

هذا ما تم بحثه بين جنبلاط وبراك (الديار)

2025-08-29 | 01:35
هذا ما تم بحثه بين جنبلاط وبراك (الديار)
هذا ما تم بحثه بين جنبلاط وبراك (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":

كشفت مصادر وزارية لـ"الديار" ان خطة الجيش انجزت وسيطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية جوزاف عون عليها، ليناقشاها، قبل ان يحيلها وزير الدفاع الى مجلس الوزراء، في جلسة الثاني من ايلول وفقا للمتفق عليه، والتي سيحضرها هيكل، حيث سيشرح الاهداف والمراحل والحاجات ويقدم سلسلة توصيات واقتراحات، على ان تحيلها الحكومة بدورها الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها تقنيا، بوصفه "هيئة عسكرية"، ليتم الموافقة عليها فيما بعد.

وتابعت المصادر، بان المرحلة التالية، ستكون عرضها على الجانب الاميركي، حيث سيقوم وفد دبلوماسي – عسكري اميركي بزيارة الى بيروت للاطلاع عليها ودرس الحاجات وامكانيات المساعدة التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة الاميركية والحلفاء، ومن ضمنهم "اليونيفيل"، وفقا لقرار التمديد لها، والذي منحها حق استخدام صلاحيات ممنوحة لها بموجب القرار 1701، في منطقة جنوب الليطاني.

على الصعيد السياسي الداخلي، وفي معرض الحديث عن الخطوط التي اعيد فتحها بين المقرات السياسية، وبعد الزيارة التي قام بها مستشار الرئيس العميد اندريه رحال الى السفارة الايرانية، نهاية الاسبوع الماضي، وحركة التواصل المستمرة على خط بعبدا – حارة حريك عبر المستشارين، ترددت معلومات لـ"ااديار" عن تحضيرات جارية لزيارة يقوم بها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الى القصر الجمهوري، لبحث مجموعة من النقاط، من القرارات الحكومية، الى طريقة التعاطي بمكيالين مع الوفود الاجنبية، وصولا الى حقيقة ما صرح به براك عن منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية.

واشارت مصادر مواكبة الى ان حزب الله يرى ان لا لزوم للزيارة في حال استمرت المواقف على ما هي عليه، الا انه في المقابل مستعد لتقديم كل التسهيلات الضرورية لمساعدة الحكومة على التراجع عن "خطيئتها"، وهو قدم في هذا الاطار اكثر من طرحا وفكرة، مشيرة الى ان وزراء الثنائي سيشاركون في جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة خطة الجيش.

على صعيد آخر توقف المتابعون عند زيارة توم براك، يرافقه وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي، إلى كليمنصو ، والتي حملت أبعاداً سياسية واستراتيجية دقيقة في لحظة لبنانية شديدة الحساسية.

مصادر مطلعة اكدت ان اللقاء بين توم براك والوفد الأميركي مع جنبلاط كان جزءاً من خريطة استكشافية أميركية داخل المشهد اللبناني المعقد، حيث لم تظهر اي نتائج حاسمة بعد، خصوصا ان جنبلاط، استطاع الحفاظ على دوره كوسيط ذكي، ومراقب لحركة الإقليم، وصانع احتمالات حين يحين وقت التسويات.

كما أكدت المصادر ان الزيارة عكست محاولة أميركية لتوسيع قاعدة التشاور السياسي داخل لبنان، والبحث عن «عقدة توازن» وسط الانقسام الحاد، رغم ان واشنطن لا تراهن على تحالفات حاسمة بل على مرونة الداخل اللبناني لإدارة المرحلة الانتقالية، في المقابل تعامل جنبلاط، من جانبه، بحذر معتاد، وأعطى إشارات إيجابية بشأن دعم المؤسسات الرسمية، لكنه تجنّب التموضع الصريح ضمن المحور الأميركي، ما يعكس إدراكه لمخاطر الاصطفاف المبكر.

وكشفت المصادر ان نقاط البحث تمحورت حول:

-خطة الجيش اللبناني: عرض الوفد الأميركي تصور واشنطن لدعم خطة الجيش، واستفسر عن موقف جنبلاط من إمكانية حصر السلاح واحتواء أي اعتراض داخلي.

-الوضع الدرزي – السوري: تم التطرق إلى دعوة الشيخ حكمت الهجري في السويداء لإنشاء كيان ذاتي، وطلب الأميركيون تقدير جنبلاط للواقع الدرزي السوري، خصوصاً مع تصاعد الضغط على دمشق.

-الحدود والتنسيق مع سوريا: ناقش الجانبان إمكانية ترسيم الحدود اللبنانيةالسورية، وموقف جنبلاط من أي دور سوري مستقبلي في إعادة النازحين والتنسيق الأمني.

-المنطقة الصناعية على الحدود: طُرحت فكرة إنشاء منطقة تنموية صناعية في الجنوب كأداة تهدئة اقتصادية – اجتماعية، واستُطلِع رأي جنبلاط في جدوى الطرح.

-العلاقة مع حزب الله: وإن لم يُذكر مباشرة، فقد تم التلميح إلى رغبة واشنطن في احتواء نفوذ الحزب دون صدام مباشر، وسُئل جنبلاط عن طبيعة التوازن الممكن.

محليات

لبنان

جنبلاط

توم براك

توم براك

الوفد الاميركي

لهذا السبب أرجأ الوفد السوري زيارته (الأنباء)
بعد إستشهاد عناصر الجيش.. ادرعي "يأسف"

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
06:29

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

06:29

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الدبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
05:56

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

05:56

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

من داخل مخيم برج البراجنة.. الجديد تواكب عملية تسليم السلاح الفلسطيني
06:57
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة وطاقمها الدبلوماسي
06:29
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
05:56
بعبدا توضح.. لا صحة لهذه الأخبار
05:23
"لعدم تناول شؤون المؤسسة العسكرية".. بيان جديد للجيش!
04:41
الجيش اللبناني: لا تراجع عن الواجب مهما بلغت التحديات
04:39
