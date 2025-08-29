الأخبار
محليات

بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

2025-08-29 | 05:56
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل
بيان توضيحي من المالية.. إليكم التفاصيل

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، التوضيح الآتي :

 

"تطرأ بين الحين والآخر أعطال نفرض عملا متقطعا في بعض محتسبيات المناطق، وفي أوقات متفرقة، ناتجة عن مشاكل مرتبطة بالطاقة الكهربائية. إن وزارة المالية تعمل على إجراءات طارئة ودائمة لتلافي أي توقف مستقبلا"..


محليات

لبنان

الجديد

