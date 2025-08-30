"لا استثناء".. إليكم مضمون الكلمة المرتقبة لبري غداً

كلُّ الأنظار تتجه الى استحقاقين أساسيين أولهما يوم الأحد في ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ يعقوب والصحافي عباس بدر الدين وجلسة يوم الجمعة المقبل وما بينهما تفعيل اتصالات كل الاطراف السياسية وتحديدا قبل جلسة الجمعة.