الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بري وعون وسلام.. فوارق جوهرية في مقاربة ملف السلاح (الجمهورية)

2025-09-01 | 03:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري وعون وسلام.. فوارق جوهرية في مقاربة ملف السلاح (الجمهورية)
بري وعون وسلام.. فوارق جوهرية في مقاربة ملف السلاح (الجمهورية)

قالت أوساط سياسية معنية لـ»الجمهورية»، إنّ كلمة الرئيس بري في ذكرى الإمام الصدر عكست بوضوح فوارق جوهرية بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مقاربة ملف سلاح «حزب الله» والورقة الأميركية.

وأشارت هذه الأوساط، إلى انّ الكلمة أظهرت في المقابل انسجام موقف بري و»حزب الله» في مواجهة الموقف الأميركي ـ الإسرائيلي، بعدما كان البعض يراهن على حصول تمايزات وافتراقات داخل صف الثنائي الشيعي.
عبّرت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» عن قلقها من مسار المواجهة الجارية، ببعدها الداخلي، لأنّ الطرفين المتنازعين، أي المطالبين بحصر السلاح والرافضين له، يعتبران المعركة حاسمة وعليها يتقرّر مصير كل طرف كما مصير الدولة والبلد. فـ«حزب الله» يعتبر سلاحه الورقة الأخيرة في مواجهة مع إسرائيل تمتد من طهران إلى شاطئ المتوسط، خصوصاً بعد سقوط بشار الأسد في سوريا وخسارة «حماس» في غزة واتخاذ بغداد موقفاً شبه محايد.
المأزق، وفق ما ترى هذه الأوساط، يتمثل أولاً بضغط خارجي عنيف، ولا سيما منه الضغط الأميركي، على الحكومة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وثانياً بانعدام الفريق الوسطي أو الوسيط في الداخل، بعد اصطفاف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في معسكر واحد. وليس هناك واقعياً سوى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموقع القادر على لعب الدور المانع للانفجار. لكن هذا الدور يواجه تحدّيات عنيفة.
مقالات ذات صلة
بري وعون وسلام.. فوارق جوهرية في مقاربة ملف السلاح (الجمهورية)

محليات

لبنان

بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بحادث "مروّع"!.. وفاة حفيد نائب حالي
الرئاسة اللبنانية: عون وسلام بحثا التحضيرات لجلسة الحكومة الجمعة

اقرأ ايضا في محليات

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية
08:07

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية

افادت وزارة المالية أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق،

08:07

ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية

افادت وزارة المالية أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق،

افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون
07:44

افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".

07:44

افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس :" في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".

لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير
07:32

لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير

عرض الرئيس جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".

07:32

لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير

عرض الرئيس جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".

يحدث الآن

اخترنا لك
ضرائب الحفلات تحت "مجهر" المالية
08:07
افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون
07:44
لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير
07:32
الحدث - حسن يعقوب - الحلقة الكاملة
07:22
عون: الحكومة تعمل على تحديث أجهزة "السكانر"
06:35
قاصر غادرت ولم تعُد هل تعرفوا عنها شيئًا؟
06:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025