لودريان الى بيروت.. ومؤتمران قيد التحضير

معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله