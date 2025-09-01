الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

جابر عرض وهاني وضع القطاع الزراعي

2025-09-01 | 10:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جابر عرض وهاني وضع القطاع الزراعي
جابر عرض وهاني وضع القطاع الزراعي

استقبل وزير المالية ياسين جابر وزير الزراعة نزار هاني يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود، وتم البحث في المواضيع التي تعزز وضع القطاع الزراعي في لبنان وكيفية مساعدته باعتباره قطاعا منتجا يمكن تطويره ليصبح جزءا مؤثرا في الناتج المحلي.

ومن المواضيع التي تم التطرق إليها أكّد الوزير جابر انه "إلى جانب الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة وتسهيل إجراءات صرف الأموال، تركز النقاش حول تفعيل دور المدارس الزراعية التي تتولى تدريب الفئات الشبابية من المزارعين لدعم تثبيتهم في أرضهم وتأمين مصدر دخل ثابت وقادر على توفير سبل عيش كريم، كما وتفعيل عمل المشروع الأخضر وتعزيز ميزانيته".

ولفت جابر إلى "أن العمل جار للإسراع في تنفيذ قانون غيت للزراعة، ولجهة تحويل مبلغ 50 مليون دولار من هذا القانون إلى مؤسسة كفالات التي ستتولى بالتعاون مع المصارف في مختلف المناطق تأمين قروض زراعية تسهم في رفع مستوى الخدمات التي يحتاجها المزارعون".
 
مقالات ذات صلة
جابر عرض وهاني وضع القطاع الزراعي

محليات

ياسين جابر

وزارة المال

وزبر الزراعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اجتماع في قصر بعبدا بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام
المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة.. واسبوع حاسم للبنان (تقرير)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في حوار مع طلاب الإعلام
13:26
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:00
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:58
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
12:57
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يبحث مع الجيشِ في موضوع الخطة وخصوصا أنّ القرار سياسيٌّ مع الحكومة
12:50
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الثنائي لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسيِ الجمهورية والحكومة للبحث في جلسة الجمعة
12:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025