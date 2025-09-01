جابر عرض وهاني وضع القطاع الزراعي

ومن المواضيع التي تم التطرق إليها أكّد الوزير انه "إلى جانب الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة وتسهيل إجراءات صرف الأموال، تركز حول تفعيل دور المدارس الزراعية التي تتولى تدريب الفئات الشبابية من المزارعين لدعم تثبيتهم في أرضهم وتأمين مصدر دخل ثابت وقادر على توفير سبل عيش ، كما وتفعيل عمل المشروع الأخضر وتعزيز ميزانيته".ولفت جابر إلى "أن العمل جار للإسراع في تنفيذ قانون غيت للزراعة، ولجهة تحويل مبلغ 50 مليون من هذا القانون إلى مؤسسة كفالات التي ستتولى بالتعاون مع المصارف في مختلف المناطق تأمين قروض زراعية تسهم في رفع مستوى الخدمات التي يحتاجها المزارعون".