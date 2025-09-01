الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بري فتح نقاش "السلاح".. وأورتاغوس مجدداً في بيروت!

2025-09-01 | 11:34
لا تزال الأوساط السياسية تتلقف خطاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، والذي بدد كل المخاوف من إنزلاق الأمور أو ضرب الإستقرار وفتح الدعوة للنقاش في سلاح المقاومة بعيدا عن التهديد، وفي محاولة لاحتواء الجلسة التي بات محسوما أن وزراء الثنائي سيحضرونها، ومن هذا المنطلق تكثفت الاتصالات السياسية في الساعات الماضية وقوامها أو قاعدتها الاساسية: وضع صيغة تؤكد التزام لبنان بالاجندة الدولية ولا تدفع بالبلد الى صدام داخلي.

مصادر مقربة من حزب الله قالت للجديد: إن الحزب يريد العودة عن هذه القرارات ولكنه مدرك جيدا أن الأمر صعب، وعليه تم تفعيل التواصل بين الرئاسات الثلاث لايجاد مخرج يجمد تنفيذ خطة الجيش من دون العودة عنها، على قاعدة أن القرار الذي اقرته الحكومة يستوجب التزاما ثلاثي الاطراف من لبنان وسوريا واسرائيل، ومن دون اي التزام حتى اللحظة من طرفين أساسيين يمكن تجميد المسار موقتا.

وفي معلومات الجديد أن الجيش اللبناني سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كاف، يضاف اليها وجود قوات اسرائيلية داخل الاراضي ما قد يؤدي الى تصادم مباشر مع العدو، وهو ما يحتاج الى قرار سياسي، وأخيرا وليس آخرا لا نية للتصادم مع حزب الله، إزاء أي محاولة لتنفيذ الخطة بالقوة، ومن هذا المنطلق لا توجه لرفع السقوف أو المهل يوم الجمعة، وانما ستقتصر المرحلة الاولى على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بالتواريخ، وفي المعلومات أيضا ان نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس عائدة الى بيروت في الايام المقبلة كما يصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاملا العنوان الفرنسي من التجديد لليونيفيل الى مؤتمر دعم لبنان.
