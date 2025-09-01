بري فتح نقاش "السلاح".. وأورتاغوس مجدداً في بيروت!

لا تزال الأوساط السياسية تتلقف خطاب رئيس المجلس النيابي في ذكرى تغييب الإمام ، والذي بدد كل المخاوف من إنزلاق الأمور أو ضرب الإستقرار وفتح الدعوة للنقاش في سلاح بعيدا عن التهديد، وفي محاولة لاحتواء الجلسة التي بات محسوما أن وزراء سيحضرونها، ومن هذا المنطلق تكثفت الاتصالات السياسية في الساعات الماضية وقوامها أو قاعدتها الاساسية: وضع صيغة تؤكد بالاجندة الدولية ولا تدفع بالبلد الى صدام داخلي.



مصادر مقربة من قالت للجديد: إن الحزب يريد العودة عن هذه القرارات ولكنه مدرك جيدا أن الأمر صعب، وعليه تم تفعيل التواصل بين الرئاسات الثلاث لايجاد مخرج يجمد تنفيذ خطة الجيش من دون العودة عنها، على قاعدة أن القرار الذي اقرته الحكومة يستوجب التزاما ثلاثي الاطراف من وسوريا واسرائيل، ومن دون اي حتى اللحظة من طرفين أساسيين يمكن تجميد المسار موقتا.



وفي معلومات الجديد أن سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كاف، يضاف اليها وجود قوات اسرائيلية داخل الاراضي ما قد يؤدي الى تصادم مباشر مع ، وهو ما يحتاج الى قرار سياسي، وأخيرا وليس آخرا لا نية للتصادم مع حزب ، إزاء أي محاولة لتنفيذ الخطة بالقوة، ومن هذا المنطلق لا توجه لرفع السقوف أو المهل يوم الجمعة، وانما ستقتصر المرحلة الاولى على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بالتواريخ، وفي المعلومات أيضا ان نائبة المبعوث الى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس عائدة الى في الايام المقبلة كما يصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاملا العنوان الفرنسي من التجديد لليونيفيل الى مؤتمر دعم لبنان.