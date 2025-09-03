بهاء الحريري: لن نسمح أن يكون تسليم السلاح سبباً لاندلاع حرب أهلية

إنّ حتمية حصر السلاح بيد الوطني وحده ليست خياراً بل شرطاً أساسياً لبقاء الدولة وقيامها. فالدولة لا تُبنى إلا بمؤسساتها الشرعية، وفي طليعتها جيشها الوطني الذي أثبت، عبر عقيدته الراسخة وتضحياته الجسام، أنّه وحده الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار.



وفي الوقت نفسه، نؤكد أنّ تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح أن يكون سبباً لاندلاع تحت أي ظرف كان. لم نستنفذ بعد جميع الطرق السلمية لتسليم هذا السلاح، وكل من يروّج لفكرة إنما يعيش وهماً قاتلاً، ولا يفقه عقيدة الجيش اللبناني الوطني ولا يُقدّر حجم الأثمان الباهظة التي دفعها اللبنانيون في أرواحهم وممتلكاتهم خلال الحروب المتعاقبة التي أنهكت شعبنا ودمّرت وطننا.



نحن مقتنعون أنّ الأمن لا يقوم بالتراضي ولا بالمساومات، بل بسلطة الدولة وهيبتها. ومع ذلك فإنّ الجيش اللبناني وسائر أثبتوا، وسيثبتون دائماً، أنهم لن يقصروا في حماية اللبنانيين وصون ممتلكاتهم.



ونحذّر بوضوح أنّ أي انتكاسة قد تحصل، لا سمح ، لن تتوقف عند ، بل ستتجاوزها إلى دول شقيقة لا نتمنى لها سوى الاستقرار والازدهار.



من هنا أتوجّه إلى الشعب اللبناني الحبيب، لأؤكد أنّه لن تكون هناك حرب أهلية جديدة، تَحْتَ ضَغْط أَيٍّ كَانَ َ. وهذا ما أعلنته بوضوح في لقاءاتي داخل وعلى المستوى الإقليمي والدولي. إنّ حماية السلم مسؤولية مشتركة، لا فرق فيها بين لبناني وآخر، لأنّ المصير واحد والقدر واحد.



إنّ ما نطرحه ليس شعاراً بل التزاماً وطنياً: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، جيشه ضمانة وحدته، وسلمه الأهلي خط أحمر لا يُمس.