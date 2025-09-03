اتفاقية تعاون بين النائب حسن مراد ورئيس مصلحة الليطاني

أشار مراد إلى أن "المبادرة تنطلق في سهل البقاع
الصعب الممتنع، مؤكداً أن حماية البيئة في هذه المنطقة تتطلب التزاماً مؤسساتياً وعمل جماعي مستمر".
وشدد مراد على أن "كل شجرة تُزرع اليوم
تمثل خطوة نحو بيئة أنظف ومستقبلاً أفضل للأجيال القادمة
، وأن المبادرة ليست نشاطاً يومياً عابراً، بل بداية لمسار طويل يشمل المدارس والجمعيات والكشافة لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الطبيعة".
وأضاف مراد، رداً على ما يُقال عن الحملة الانتخابية
، أن "البعض لا يدرك معنى العمل المؤسساتي ولا يفهم دور مؤسسات "الغد
الأفضل" على الصعيد البقاعي والاقتصادي والتنموّي والاجتماعيط.
وأكد مراد أنه "لن يخوض أي منافسة مع أحد ولن يرد على الشائعات أو ضعاف النفوس"، مشدداً على أن "التركيز ينصب على دعم العمل المؤسساتي لضمان استمرار المؤسسات واستكمال مسيرة التنمية في البقاع".
وختم مراد مؤكداً "الاستمرار في العمل والتنمية في المنطقة، وشكر كل من ساهم في المبادرة، مؤكداً مواصلة المسيرة نحو غدٍ أفضل".
بدوره علوية
اكد على "اهمية هذه الاتفاقية والاستمرار برعاية الاشجار بعد غرسها وطالب علوية الحكومة باصدار مرسوم تحديد وترسيم نهر الليطاني
الذي يعتبر اطول نهر في لبنان
".