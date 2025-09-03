اتفاقية تعاون بين النائب حسن مراد ورئيس مصلحة الليطاني

وقع النائب ومدير مصلحة نهر اتفاقية تعاون بين المصلحة الدكتور سامي وجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية، لإطلاق حملة "زرع وخير" لتشجير ضفاف الليطاني ولتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث. وذلك بحضور قائممقام الاستاذ وسام نسبين، وقائممقام راشيا الاستاذ نبيل المصري، رؤوساء بلديات من المنطقة،



أشار مراد إلى أن "المبادرة تنطلق في سهل الصعب الممتنع، مؤكداً أن حماية البيئة في هذه المنطقة تتطلب التزاماً مؤسساتياً وعمل جماعي مستمر".



وشدد مراد على أن "كل شجرة تُزرع تمثل خطوة نحو بيئة أنظف ومستقبلاً أفضل للأجيال ، وأن المبادرة ليست نشاطاً يومياً عابراً، بل بداية لمسار طويل يشمل المدارس والجمعيات والكشافة لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الطبيعة".



وأضاف مراد، رداً على ما يُقال عن الحملة ، أن "البعض لا يدرك معنى العمل المؤسساتي ولا يفهم دور مؤسسات " الأفضل" على الصعيد البقاعي والاقتصادي والتنموّي والاجتماعيط.



وأكد مراد أنه "لن يخوض أي منافسة مع أحد ولن يرد على الشائعات أو ضعاف النفوس"، مشدداً على أن "التركيز ينصب على دعم العمل المؤسساتي لضمان استمرار المؤسسات واستكمال مسيرة التنمية في البقاع".



وختم مراد مؤكداً "الاستمرار في العمل والتنمية في المنطقة، وشكر كل من ساهم في المبادرة، مؤكداً مواصلة المسيرة نحو غدٍ أفضل".



بدوره اكد على "اهمية هذه الاتفاقية والاستمرار برعاية الاشجار بعد غرسها وطالب علوية الحكومة باصدار مرسوم تحديد وترسيم نهر الذي يعتبر اطول نهر في ".