عاجل
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:42
على وقع أغنية.. إنقلبت سيارتها! (فيديو)
07:41
أمام منزله.. غارة اسرائيلية تستهدف شخصاً (فيديو)
2025-09-03
أكل الفاكهة بشراهة.. دب يخضع لفحص طبي (فيديو)
2025-09-02
سرق قلبها وأموالها... خدعة غريبة لعجوز!
2025-09-02
انفجار ضحم إثر تفجير ذخائر من قبل الجيش اللبناني (فيديو)
محليات
نائب متورط في عمليات تهريب عبر الحدود
2025-09-04 | 01:27
A-
A+
نائب متورط في عمليات تهريب عبر الحدود
جاء في أسرار النهار: ترافقاً مع زيارة وزراء إلى الحدود الشمالية، سرت تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتهم أحد نواب عكار بالتورط في عمليات تهريب مخدرات وبتهريب مازوت وبنزين عبر الحدود اللبنانية السورية.
مقالات ذات صلة
فضيحة تهريب الدواء عبر مطار بيروت.. التفاصيل والمتورطون والشاهد الملك | تابعوا الآن "يسقط حكم الفاسد"
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب دجاج فاسد
في وطى المصيطبة.. قاصر متورّط بسرقة
نائب متورط في عمليات تهريب عبر الحدود
محليات
متورط
عمليات
تهريب
الحدود
العودة الى الأعلى
جلسة السلاح: التفاهم أو النزول إلى حلبة الاشتباك (الجمهورية)
الجيش: إحدى وحداتنا ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الحدث - بعبدا" ما بين الساعة 11 والساعة 12.30
اقرأ ايضا في محليات
05:07
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
05:07
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
05:01
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
05:01
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي
يحدث الآن
محليات
05:07
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
محليات
05:01
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
محليات
04:48
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي
اخترنا لك
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحاً في الحصيلة الإجمالية لاعتداءات إسرائيل أمس
05:07
جلسة الغد خط فاصل!.. نائب يكشف (فيديو)
05:01
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات قرب مروحين: هذه الإعتداءات تؤكد مجدداً مضي إسرائيل في تحدي ارادة المجتمع الدولي
04:48
النائب فريد البستاني لـ "الجديد": يجب توحيد سعر الصرف في الموازنة الجديدة وسأتقدم بمشروع قانون لإنصاف المودعين بالليرة اللبنانية
04:20
النائب فريد البستاني لـ "الجديد": أُفضّل الحوار على التصادم وأرجح عدم انسحاب أي جهة من جلسة الغد نتيجة الإتصالات التي جرت بين الرؤساء
04:09
تدوير زوايا يسبق جلسة الجمعة.. وأورتاغوس تعود على وقع التصعيد الإسرائيلي (الأنباء)
01:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-03-16
روان بن حسين تعبر عن شوقها لابنتها الوحيدة بعد قرار سجنها
2025-07-30
بارو يتحدّث عن نية فرنسية بعقد مؤتمر جديد لدعم لبنان
2025-08-08
جنازة ديالا صلحي الوادي بحضور فنان واحد تثير موجة من الانتقادات
2024-12-18
ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لقد عانى وطننا ولازال يعاني جراء العدوان الإسرائيلي عليه ودعم تركيا أساسي في هذه المرحلة
10:27
الوطني الحر عن الحكومة: نأسف!
2025-08-30
القناة 7 الإسرائيلية: تقديرات بأنّ الناطق باسم حماس أبو عبيدة قد تم اغتياله
بالفيديو
بالفيديو
15:27
غارات إسرائيلية عنيفة تهز جنوب لبنان.. بث مباشر يواكب الأحداث
14:26
المصارف تخسر... ورئيسها يربح ويلعب بأموال اللبنانيين!
13:09
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2025
08:22
عامر زيان يقف "وقفة بطل"
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025
2025-09-02
زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:41
أمام منزله.. غارة اسرائيلية تستهدف شخصاً (فيديو)
محليات
07:41
أمام منزله.. غارة اسرائيلية تستهدف شخصاً (فيديو)
محليات
09:01
"موقع لإعادة إعمار حزب الله".. اسرائيل تزعم!
محليات
09:01
"موقع لإعادة إعمار حزب الله".. اسرائيل تزعم!
فن
12:26
نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
فن
12:26
نادين الراسي تردّ بسخرية على وئام وهاب!
فن
12:26
مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين
فن
12:26
مذيعة تتجاهل وعكة علي كاكولي على الهواء.. وتثير غضب المتابعين
عربي و دولي
14:18
نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
عربي و دولي
14:18
نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
محليات
10:27
الوطني الحر عن الحكومة: نأسف!
محليات
10:27
الوطني الحر عن الحكومة: نأسف!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025