السيد: نلتزم بدعم أهل الجنوب وصون سيادته

قالت وزيرة الشؤون الإجتماعة : "في ظل الاعتداءات المتكرّرة على الجنوب، نؤكد تضامننا المطلق مع أهلنا الجنوبيين".

وتابعت في تغريدة على منصة "أكس": ان الاعتداء على الجنوب هو اعتداء على كله، وخرق واضح للقانون الدولي، لإعلان "وقف العمليات العدائية" لشهر تشرين الثاني ولقرار 1701 الضامن لاستقرار .

وأكدت: "‏نلتزم من موقعنا في الحكومة بدعم صمود أهل الجنوب وصون سيادته، ويبقى الجنوب جزءًا عزيزًا من الوطن".