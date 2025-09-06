فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية خطة الجيش

ترحب بتبنّي الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها. وتمثل هذه الخطوة مرحلة إيجابية في سياق قرار الحكومة الصادر في 5 آب الماضي.



وقد أجرى الوزير الفرنسي في 5 أيلول محادثات مع نظيره اللبناني رجي، للتأكيد على دعم لجهود .



وتدعو فرنسا جميع الأطراف إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو مستقر، وذو سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم.



وبالتعاون مع شركائها والأمريكيين والإقليميين، ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما مستعدة لتنظيم مؤتمرين دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف.



وتجدد فرنسا في الختام دعوتها لإسرائيل لاحترام التزاماتها الكاملة في إطار وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024، والانسحاب من .