عاجل
ماذا يعني الترحيب.. سياسياً ولغوياً؟.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
ماذا يعني الترحيب.. سياسياً ولغوياً؟.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:46
الوزير مكي لـ"الجديد": لم يعد هناك مدّة زمنية لحصر السلاح
02:26
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
2025-09-05
دخل قائد الجيش.. فإنسحب كافة وزراء الشيعة (شاهد الفيديو)
2025-09-05
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
2025-09-05
"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
محليات
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر بعد لقائه الرئيس عون: نُثمن العمل المميز الذي يقوم به الجيش ونؤكد على استمرار المساعدات له
2025-09-06 | 11:19
A-
A+
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر بعد لقائه الرئيس عون: نُثمن العمل المميز الذي يقوم به الجيش ونؤكد على استمرار المساعدات له
مقالات ذات صلة
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر: لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تشرين الثاني ستجتمع غداً لبحث الوضع في الجنوب
الرئيس عون بعد لقائه القائد الأميركي: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في حرب متعددة الأبعاد بحراً وجواً وبراً
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر بعد لقائه الرئيس عون: نُثمن العمل المميز الذي يقوم به الجيش ونؤكد على استمرار المساعدات له
محليات
المنطقة
الوسطى
الجيش
الأميركي
لقائه
الرئيس
نُثمن
العمل
المميز
الجيش
ونؤكد
استمرار
المساعدات
العودة الى الأعلى
اسرار الصحف 06/09/2025
"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!
اقرأ ايضا في محليات
12:33
ماذا يعني الترحيب.. سياسياً ولغوياً؟.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:33
ماذا يعني الترحيب.. سياسياً ولغوياً؟.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:26
بعدما كشفتها الوحدة الاستقصائية.. جديد ملف المراهنات في النشرة بعد قليل
12:26
بعدما كشفتها الوحدة الاستقصائية.. جديد ملف المراهنات في النشرة بعد قليل
12:23
مداهمات ومصادرات.. العمل الجدي بدأ (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:23
مداهمات ومصادرات.. العمل الجدي بدأ (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
يحدث الآن
محليات
12:33
ماذا يعني الترحيب.. سياسياً ولغوياً؟.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
محليات
12:26
بعدما كشفتها الوحدة الاستقصائية.. جديد ملف المراهنات في النشرة بعد قليل
محليات
12:23
مداهمات ومصادرات.. العمل الجدي بدأ (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
اخترنا لك
ماذا يعني الترحيب.. سياسياً ولغوياً؟.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:33
بعدما كشفتها الوحدة الاستقصائية.. جديد ملف المراهنات في النشرة بعد قليل
12:26
مداهمات ومصادرات.. العمل الجدي بدأ (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:23
خطة الجيش.. تفاصيلها ومراحلها.. في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:21
الرئيس عون بعد لقائه القائد الأميركي: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
11:29
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر: لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق تشرين الثاني ستجتمع غداً لبحث الوضع في الجنوب
11:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-06-07
رسوم التأشيرات.. سوريا تعفي لبنان!
2025-04-09
سطو مسلح على منزل مهند زعيتر وهذا ما تم كشفه!
2025-09-05
مراسلة الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي أيضاً من جلسة مجلس الوزراء
2024-11-22
الجيش الإسرائيلي: مقتل 83 ضابطاً وجندياً منذ بدء العمليات العسكرية على جبهة لبنان منهم 60 منذ التصعيد الأخير
2025-08-28
العقيد جهاد شريف مسؤول الأمن الوطني في مخيم البص للجديد: تم تسليم الاسلحة المتوسطة والأجواء داخل المخيم هادئة
2025-08-31
بدء كلمة الرئيس بري في الذكرى الـ 47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه
بالفيديو
بالفيديو
13:19
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025
2025-09-05
بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
2025-09-05
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
2025-09-05
"خطة حصر السلاح".. ما هي آخر مستجدات قصر بعبدا؟
2025-09-05
بدء جلسة "خطة حصر السلاح" في قصر بعبدا
2025-09-05
مراسل الجديد بجولة ميدانية مواكبةً لجلسة الحكومة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
13:10
"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!
خاص الجديد
13:10
"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!
محليات
15:18
"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!
محليات
15:18
"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!
محليات
13:52
بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!
محليات
13:52
بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!
محليات
14:49
برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!
محليات
14:49
برّي وسلام يتفاعلان مع قرار مجلس الوزراء!
محليات
06:32
إشكال البربير.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
محليات
06:32
إشكال البربير.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
محليات
07:49
نائب في حزب الله للحكومة: راجعوا قراركم وإلا!
محليات
07:49
نائب في حزب الله للحكومة: راجعوا قراركم وإلا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025