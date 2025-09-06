المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!

انتهى استحقاق جلسة ، وخرج الجميع ظافرا وايجابيا، إذ يمكن توصيف الجلسة على الشكل التالي WIN WIN SITUATION.

والتي أتت نتيجة ترتيبات سياسية وثلاث لقاءات مفصلية بين المستشاريين والموفدين، وانعكست يوم الجمعة بنودا وخطة تنفيذية للجيش اللبناني، فكل ما حصل كان من ضمن التفاهمات المسبقة، من جدول الاعمال الى الكلمات والمخارج وصولا حتى انسحاب الوزراء، وبنتيجته استبعدت أي توتر داخلي أو امكانية نقل التصدام من الخارج الى الداخل اللبناني، وسط شكوك حول امكانية بقاء ملف حصرية السلاح على ما هي عليه حاليا، يضاف اليه كيفية تعامل مع خطة الجيش التي تسلم نسخة عنها قبل الجلسة رافضا آلياتها التنفيذية، وبعد أقلَّ من أربعٍ وعشرين ساعة، بدأت أولى الخطوات العملانية.



فبعد لقائه رئيس الجمهورية وقائد الجيش، علمت الجديد أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد غادر على أن يعود الاحد برفقة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس الى حيث يتوجهان مباشرة الى للمشاركة في اجتماع لجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الميكانيزم، لناحية استطلاع احتياجات الجيش لتفعيل مهمته، إضافة الى إحياء آلية وقف الأعمال العدائية المعروفة بالـ "ميكانيزم".



وفي معلومات الجديد أن لجنة الاشراف ستلعب دورا فعالا في عملية حصر السلاح وتحديدا في جنوب ، إذ من المفترض أن يبدأ العمل للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات على ان تظهر نتائجها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.