4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!

2025-09-06 | 11:36
المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!
المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!

انتهى استحقاق جلسة مجلس الوزراء، وخرج الجميع ظافرا وايجابيا، إذ يمكن توصيف الجلسة على الشكل التالي WIN WIN SITUATION.

والتي أتت نتيجة ترتيبات سياسية وثلاث لقاءات مفصلية بين المستشاريين  والموفدين، وانعكست يوم الجمعة بنودا وخطة تنفيذية للجيش اللبناني، فكل ما حصل كان من ضمن التفاهمات المسبقة، من جدول الاعمال الى الكلمات والمخارج وصولا حتى انسحاب الوزراء، وبنتيجته استبعدت الدولة اللبنانية أي توتر داخلي أو امكانية نقل التصدام من الخارج الى الداخل اللبناني، وسط شكوك حول امكانية بقاء ملف حصرية السلاح على ما هي عليه حاليا، يضاف اليه كيفية تعامل حزب الله مع خطة الجيش التي تسلم نسخة عنها قبل الجلسة رافضا آلياتها التنفيذية، وبعد أقلَّ من أربعٍ وعشرين ساعة، بدأت أولى الخطوات العملانية.

فبعد لقائه رئيس الجمهورية وقائد الجيش، علمت الجديد أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر غادر الى قبرص على أن يعود صباح الاحد برفقة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس الى لبنان حيث يتوجهان مباشرة الى الناقورة للمشاركة في اجتماع لجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الميكانيزم، لناحية استطلاع احتياجات الجيش  لتفعيل مهمته، إضافة الى إحياء آلية وقف الأعمال العدائية المعروفة بالـ "ميكانيزم".

وفي معلومات الجديد أن لجنة الاشراف ستلعب دورا فعالا في عملية حصر السلاح وتحديدا في جنوب الليطاني، إذ من المفترض أن يبدأ العمل الجدي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات على ان تظهر نتائجها خلال الاسابيع القليلة المقبلة. 
المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!

محليات

الحيش اللبناني

المشهد السياسي

Aljadeed
اسرار الصحف 06/09/2025
"برّي منحبك".. بالفيديو: مسيرات وأناشيد والجيش!

الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة
15:59

الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة


أفادت معلومات الجديد أن قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيما للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية.

15:59

الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة


أفادت معلومات الجديد أن قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيما للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية.

عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا لـ"الجديد": ما تم مداهمته في الشويفات هو مخيّم كشفي وطلّابي يضم طلبة الحزب وقد تم معالجة ما حصل مع مخابرات الجيش
16:18
الجيش يداهم مخيماً "للقومي" في الشويفات ويصادر اسلحة خفيفة
15:59
معلومات الجديد: قوة من الجيش اللبناني داهمت تجمُّعًا للحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة الشويفات وأوقفت عددًا من الأشخاص وصادرت أسلحة خفيفة وأجهزة لاسلكية وألبسة عسكرية
15:57
صورة لترامب بالزي العسكري وتهديد!
15:33
خطة الجيش: السلاح ممنوع.. توقيفات ومداهمات
15:16
مجلس الوزراء.. خرج الجميع راضياً
15:10
