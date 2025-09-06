المرحلة المقبلة: انتشار للجيش ومداهمات ومصادرات!

والتي أتت نتيجة ترتيبات سياسية وثلاث لقاءات مفصلية بين المستشاريين والموفدين، وانعكست يوم الجمعة بنودا وخطة تنفيذية للجيش اللبناني، فكل ما حصل كان من ضمن التفاهمات المسبقة، من جدول الاعمال الى الكلمات والمخارج وصولا حتى انسحاب الوزراء، وبنتيجته استبعدت الدولة اللبنانية
أي توتر داخلي أو امكانية نقل التصدام من الخارج الى الداخل اللبناني، وسط شكوك حول امكانية بقاء ملف حصرية السلاح على ما هي عليه حاليا، يضاف اليه كيفية تعامل حزب الله
مع خطة الجيش التي تسلم نسخة عنها قبل الجلسة رافضا آلياتها التنفيذية، وبعد أقلَّ من أربعٍ وعشرين ساعة، بدأت أولى الخطوات العملانية.
فبعد لقائه رئيس الجمهورية وقائد الجيش، علمت الجديد أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر
غادر الى قبرص
على أن يعود صباح
الاحد برفقة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس الى لبنان
حيث يتوجهان مباشرة الى الناقورة
للمشاركة في اجتماع لجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الميكانيزم، لناحية استطلاع احتياجات الجيش لتفعيل مهمته، إضافة الى إحياء آلية وقف الأعمال العدائية المعروفة بالـ "ميكانيزم".
وفي معلومات الجديد أن لجنة الاشراف ستلعب دورا فعالا في عملية حصر السلاح وتحديدا في جنوب الليطاني
، إذ من المفترض أن يبدأ العمل الجدي
للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات على ان تظهر نتائجها خلال الاسابيع القليلة المقبلة.