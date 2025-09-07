كلام جعجع
جاء عقب القداس الاحتفالي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب.
واعتبر جعجع أنّ هذا السلاح لم يكن يومًا ضمانة لهم أو مرتبطًا بكرامتهم وشرفهم، مؤكّدًا أنّ المعادلة التي تدّعي بأن تسليم السلاح سيؤدي إلى إضعاف الطائفة الشيعية وانتهائها ليست سوى "هراء وافتراء". وقال ان "عمر الشيعة في لبنان
ضارب في التاريخ، وعزّتهم وأمنهم وكرامتهم من عزّة لبنان وأمنه وكرامته".
وأضاف: لا حرب أهلية في لبنان ولا أحد يريدها، وإن أردتموها حربًا من طرف واحد فافعلوا، ولكن اعلموا أنّ مشكلتكم ليست مع أي طائفة أو فريق أو حزب، بل مع الدولة وحكومتها وجيشها ومؤسساتها وداعميها ومع غالبية ساحقة من الشعب اللبناني"