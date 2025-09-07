جعجع من معراب: سلاح"حزب الله" لا يحمي الشيعة.. ولا حرب أهلية

قال على أنّ سلاح "حزب الله" غير الشرعي لا يحمي الشيعة بل يحتمي بهم، ولا يؤمّن مصالحهم بل يغرقهم في مخاطر وحروب وجوديّة.





كلام جاء عقب القداس الاحتفالي في ذكرى في معراب. واعتبر جعجع أنّ هذا السلاح لم يكن يومًا ضمانة لهم أو مرتبطًا بكرامتهم وشرفهم، مؤكّدًا أنّ المعادلة التي تدّعي بأن تسليم السلاح سيؤدي إلى إضعاف الطائفة الشيعية وانتهائها ليست سوى "هراء وافتراء". وقال ان "عمر الشيعة في ضارب في التاريخ، وعزّتهم وأمنهم وكرامتهم من عزّة لبنان وأمنه وكرامته".