4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جعجع من معراب: سلاح"حزب الله" لا يحمي الشيعة.. ولا حرب أهلية

2025-09-07 | 15:38
جعجع من معراب: سلاح&quot;حزب الله&quot; لا يحمي الشيعة.. ولا حرب أهلية
جعجع من معراب: سلاح"حزب الله" لا يحمي الشيعة.. ولا حرب أهلية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أنّ سلاح "حزب الله" غير الشرعي لا يحمي الشيعة بل يحتمي بهم، ولا يؤمّن مصالحهم بل يغرقهم في مخاطر وحروب وجوديّة.

كلام جعجع جاء عقب القداس الاحتفالي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب.  واعتبر جعجع  أنّ هذا السلاح لم يكن يومًا ضمانة لهم أو مرتبطًا بكرامتهم وشرفهم، مؤكّدًا أنّ المعادلة التي تدّعي بأن تسليم السلاح سيؤدي إلى إضعاف الطائفة الشيعية وانتهائها ليست سوى "هراء وافتراء". وقال ان "عمر الشيعة في لبنان ضارب في التاريخ، وعزّتهم وأمنهم وكرامتهم من عزّة لبنان وأمنه وكرامته".
 
وأضاف: لا حرب أهلية في لبنان ولا أحد يريدها، وإن أردتموها حربًا من طرف واحد فافعلوا، ولكن اعلموا أنّ مشكلتكم ليست مع أي طائفة أو فريق أو حزب، بل مع الدولة وحكومتها وجيشها ومؤسساتها وداعميها ومع غالبية ساحقة من الشعب اللبناني"
 
 
معلومات "الجديد": اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة ينعقد الآن بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر والموفدة مورغان أورتيغس يليه جولة للوفد جنوب الليطاني
الوكالة الوطنية: الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
02:52

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس"، أنها جاهزة "للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

02:52

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس"، أنها جاهزة "للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد
01:26

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: مع الارتياح الكبير الذي تركه موقف الحكومة في اجتماعها الأخير باعتباره جنب البلد أزمة كبرى كان يمكن أن تنشأ، عاد الترقب لما سيكون عليه الموقف الأميركي من مسألة السلاح، من زاوية موقف الحكومة الأخير الذي شدد على ما ورد في الورقة الأميركية لما هو مطلوب من إسرائيل تنفيذه.

01:26

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: مع الارتياح الكبير الذي تركه موقف الحكومة في اجتماعها الأخير باعتباره جنب البلد أزمة كبرى كان يمكن أن تنشأ، عاد الترقب لما سيكون عليه الموقف الأميركي من مسألة السلاح، من زاوية موقف الحكومة الأخير الذي شدد على ما ورد في الورقة الأميركية لما هو مطلوب من إسرائيل تنفيذه.

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف
01:19

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

كتبت صحيفة "النهار": بعد 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول التي "رحبت" بخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وعلى رغم استمرار تصاعد موجة الاجتهادات والتفسيرات المتضاربة تبعاً لقراءات وأهواء كل فريق حيال الاتجاهات التي نشأت عن الجلسة، بدأت صورة الواقع الأمني – السياسي الذي سيواكب المرحلة الأولى من الخطة تأخذ طريقها إلى الاتضاح تدريجاً على قاعدة ثابتة وراسخة لخصها مرجع رسمي بارز لـ"النهار" بقوله جازماً: إن "لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".

01:19

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

كتبت صحيفة "النهار": بعد 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول التي "رحبت" بخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وعلى رغم استمرار تصاعد موجة الاجتهادات والتفسيرات المتضاربة تبعاً لقراءات وأهواء كل فريق حيال الاتجاهات التي نشأت عن الجلسة، بدأت صورة الواقع الأمني – السياسي الذي سيواكب المرحلة الأولى من الخطة تأخذ طريقها إلى الاتضاح تدريجاً على قاعدة ثابتة وراسخة لخصها مرجع رسمي بارز لـ"النهار" بقوله جازماً: إن "لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
02:52
الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد
01:26
النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف
01:19
قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها
16:59
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
15:18
النائب جيمي جبور لـ #وهلق_شو: الحكومة تلعب لعبة "شراية الوقت" وعليها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل
15:18
