الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

2025-09-08 | 01:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد
الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: مع الارتياح الكبير الذي تركه موقف الحكومة في اجتماعها الأخير باعتباره جنب البلد أزمة كبرى كان يمكن أن تنشأ، عاد الترقب لما سيكون عليه الموقف الأميركي من مسألة السلاح، من زاوية موقف الحكومة الأخير الذي شدد على ما ورد في الورقة الأميركية لما هو مطلوب من إسرائيل تنفيذه.

وأمس شاركت نائبة الموفد الأميركي مورغان اورتاغوس في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الذي عقد في الناقورة بحضور قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر.  

مصادر مطلعة أشارت في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان الوفد الاميركي استمتع من ممثل لبنان في اللجنة إلى عرض مفصل لخطة الجيش اللبناني حول حصرية السلاح بيد الدولة. وعرض ما تم إنجازه حتى الآن. وبحسب المصادر فإن الاميركيين تعاملوا مع الخطة بايجابية شرط أن تكون العبرة في التنفيذ. كذلك ابدى الوفد الاميركي ليونة بالاستماع الى مناقشة الأسباب التي تعرقل انتشار الجيش في الجنوب بسبب الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس. مشيرة الى عدم وجود أي خطوة عملية حتى الآن بشأن المساعدات الأميركية المطلوبة لتطبيق خطة الجيش، علماً ان الموقف الاميركي كان داعما لموقف الجيش ومرحباً بخطته ومتفهماً لضرورة قيام إسرائيل بتنفيذ خطوات إيجابية مقابل الخطوات اللبنانية. المصادر أشارت الى ضرورة ابقاء خطة الجيش سرية كشرط أساسي لنجاحها، وهي تقوم على خمس مراحل. الأولى تبدأ من جنوب الليطاني وتستمر على مدى ثلاثة أشهر، تنتقل بعدها الى منطقة شمال الليطاني، ثم بيروت والبقاع وبقية المناطق. وبحسب المصادر فإن المرحلة الأولى تشكل الركيزة الاساسية التي ستترجم بتسليم الجيش زمام الأمور في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع القوات الدولية لتصبح خالية من السلاح سواء من الأطراف اللبنانية او من الفصائل الفلسطينية بما يعزز الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها على كامل أراضيها. المصادر أشارت أيضا إلى أن لبنان تلقى إخطاراً بتغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تتم كل ستة أشهر. وأوضحت أن الرئيس الجديد للجنة سيصل الى لبنان بعد ثلاثة اسابيع كحد اقصى.

سلاح المخيمات

في هذه الاثناء تتواصل الاتصالات بين السلطات المعنية في لبنان ومختلف الفصائل الفلسطينية من أجل الدفع أكثر نحو حصول تسليم فعلي للسلاح المتبقي في المخيمات. وذلك اسوة بما فعلته حركة فتح التي كانت أول المبادرين لتسليم سلاحها الثقيل للدولة اللبنانية. مصادر امنية اشارت عبر "الانباء" الالكترونية إلى أن الأمور تسير بشكل ايجابي بانتظار ان تتبلور آليات التسليم في مختلف المخيمات على أن يترك مخيم عين الحلوة الى المرحلة الاخيرة. وفي المقابل توضح المصادر ان قوات الامن الوطني الفلسطيني على جهوزية تامة لضبط أمن المخيمات كما أنها على استعداد تام لمعالجة أي إشكال قد يحصل، في حين أن تنسيقها المباشر مع الدولة اللبنانية مستمر خصوصا على صعيد تسليم أي شخص متورط باشكال مسلح.

مقالات ذات صلة
الأنباء: لجنة الإشراف بانتظار رئيسها الجديد

محليات

لبنان

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

اقرأ ايضا في محليات

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
02:52

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس"، أنها جاهزة "للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

02:52

"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب

أعلنت حركة "حماس"، أنها جاهزة "للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف
01:19

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

كتبت صحيفة "النهار": بعد 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول التي "رحبت" بخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وعلى رغم استمرار تصاعد موجة الاجتهادات والتفسيرات المتضاربة تبعاً لقراءات وأهواء كل فريق حيال الاتجاهات التي نشأت عن الجلسة، بدأت صورة الواقع الأمني – السياسي الذي سيواكب المرحلة الأولى من الخطة تأخذ طريقها إلى الاتضاح تدريجاً على قاعدة ثابتة وراسخة لخصها مرجع رسمي بارز لـ"النهار" بقوله جازماً: إن "لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".

01:19

النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف

كتبت صحيفة "النهار": بعد 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء في الخامس من أيلول التي "رحبت" بخطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، وعلى رغم استمرار تصاعد موجة الاجتهادات والتفسيرات المتضاربة تبعاً لقراءات وأهواء كل فريق حيال الاتجاهات التي نشأت عن الجلسة، بدأت صورة الواقع الأمني – السياسي الذي سيواكب المرحلة الأولى من الخطة تأخذ طريقها إلى الاتضاح تدريجاً على قاعدة ثابتة وراسخة لخصها مرجع رسمي بارز لـ"النهار" بقوله جازماً: إن "لا عودة اطلاقاً عن قرار حصرية السلاح وخطة الجيش ستنفذ تبعاً لما عرضها قائده بحذافيرها، والآتي سيثبت عقم كل رهان على تهاون الدولة في هذا الالتزام الحاسم".

قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها
16:59

قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

16:59

قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:

يحدث الآن

اخترنا لك
"حماس" أعلنت جاهزيتها للتفاوض مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب
02:52
النهار: دفع أميركي لافت لإعادة تفعيل لجنة الإشراف
01:19
قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها
16:59
جعجع من معراب: سلاح"حزب الله" لا يحمي الشيعة.. ولا حرب أهلية
15:38
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
15:18
النائب جيمي جبور لـ #وهلق_شو: الحكومة تلعب لعبة "شراية الوقت" وعليها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل
15:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025