بعدما جاء مخالفا لقرار النيابة العامة المالية.. استئناف القرار الظني الصادر بقضية "الكازينو"

على خلفية تقرير عرضته "الجديد" في النشرة المسائية حول الانتخابات البلدية التي جرت في شهر أيار الماضي في بلدة شمع الجنوبية، والذي تناول مجريات الطعن المقدم من لائحة "عائلات شمع" ضد لائحة "التنمية والوفاء"، أقدم المدعو حسين علي صفي الدين، المتطوع في الدفاع المدني (صور)، على إطلاق أكثر من خمس رصاصات من مسدس حربي على منزل مرشح لائحة عائلات شمع، السيد علي محسن صفي الدين، بحضور عائلته وأطفاله، متّهماً الأخير بالوقوف وراء التقرير.



