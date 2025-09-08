الأخبار
محليات

بعدما جاء مخالفا لقرار النيابة العامة المالية.. استئناف القرار الظني الصادر بقضية "الكازينو"

2025-09-08 | 06:55
استأنفت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اليوم القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار،

الذي أتى مخالفًا لقرار النيابة العامة المالية برئاسة القاضية دورا الخازن، التي ادّعت على مدير كازينو لبنان رولان خوري بجرائم هدر المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال في قضية الكازينو، كما ادّعت على مدير شركة Betarabia جاد غاريوس بالتهرب الضريبي، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
محليات

كازينو لبنان

لبنان

النيابة العامة الاستئنافية

