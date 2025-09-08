مراد خلال تكريم العشائر العربية: لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية

وأشار إلى العشائر بقوله: "لم تكونوا يوماً ضيوفاً على الدولة بل من أساساتها، وقدّمتم خيرة شبابكم دفاعاً عن ، وآخرهم الشهيد رفعت الطعيمي"، مضيفاً: "لكم حق المشاركة في كل الميادين، ولا دولة قوية بلا عدالة ولا إنماء بلا إنصاف".وأكد مراد أنّ العشائر بالعروبة هو فعل وانتماء، وأنّ لبنان "جزء من أمته "، داعياً إلى الحوار البنّاء لحل الخلافات، ومشدداً على أن "لا أحد يستطيع أن يكسر أحداً أو يستقوي عليه".وحذّر من الرهان على "الذي ينقضّ كالثعلب على كل من يدير له ظهره"، مشيراً إلى أنّ "كل من راهن عليه خسر"، داعياً إلى الانخراط في الدولة والوطن بدل العزلة والانقسام.كما طالب بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً باعتباره "المدماك الأساسي للإصلاح والتوازنات"، مشددًا على ضرورة عودة إلى موقعها الوطني الجامع، والتحرّك مع أصدقاء لبنان لشرح الاعتداءات اليومية، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار.ومن البقاع، وجّه مراد تحية إلى فلسطين وغزة الصامدة، مؤكداً "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات"، لافتا إلى أن "لبنان جزء لا يتجزأ من أمته العربية، والعشائر العربية في لبنان امتداد طبيعي لعشائر الأمة من بادية الشام إلى الجزيرة العربية، ومن فلسطين والعراق إلى الأردن وسوريا والسعودية والخليج، مؤكدًا أن التزامنا بالعروبة وخياراتها فعل إيمان وانتماء، والعلاقات العربية الأخوية خيار استراتيجي ثابت لا يمكن ال تخلي عنه".