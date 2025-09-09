نواف سلام يتصل برئيس وزراء قطر: لبنان يقف مع الدوحة في وجه الاعتداءات

وشدّد الرئيس سلام على أن استهداف الأراضي القطرية يشكّل خرقاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة لإضعاف الدور الذي تقوم به القيادة القطرية في جهود التهدئة والسعي إلى وقف الحرب على غزة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ لبنان، الذي يواجه بدوره اعتداءات إسرائيلية متواصلة، يقف إلى جانب قطر وشعبها، داعياً إلى موقف عربي ودولي موحد يضع حدّاً لهذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار.
أصدر اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بياناً طالبت عبره وزارة المالية ومجلس الوزراء بإلغاء المادة الثامنة والأربعين من نص مشروع الموازنة.