نواف سلام يتصل برئيس وزراء قطر: لبنان يقف مع الدوحة في وجه الاعتداءات

‏وشدّد الرئيس سلام على أن استهداف الأراضي يشكّل خرقاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة لإضعاف الدور الذي تقوم به القيادة القطرية في جهود التهدئة والسعي إلى وقف الحرب على غزة.

‏وأكد أنّ ، الذي يواجه بدوره اعتداءات إسرائيلية متواصلة، يقف إلى جانب قطر وشعبها، داعياً إلى موقف ودولي موحد يضع حدّاً لهذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.