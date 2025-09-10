لودريان في زيارة اقتصادية (الأنباء)

وحول مصير الدعم الفرنسي في ظل الضغط الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، بربط أي دعم أو البدء بإعادة الإعمار بنزع سلاح الحزب، أوضح المصدر أنه إذا لم يتم اعتبار "تقدم الحل في لبنان نحو حصرية السلاح، فالمساعدات قد تكون محصورة جدًا وربما تقتصر على دعم أكبر الى الجيش فقط، وذلك يساعد في مسار الخطة التي وضعتها الحكومة لحصر السلاح".
بشارة
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار.
أصدر اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بياناً طالبت عبره وزارة المالية ومجلس الوزراء بإلغاء المادة الثامنة والأربعين من نص مشروع الموازنة.