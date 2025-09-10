معلومات الجديد: هناك توجه رسمي لفتح المدارس الرسمية أمام الطلاب السوريين بعد الظهر وذلك لمدة عام واحد فقط في خطوة تهدف إلى تأمين حقهم في التعليم

يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم، بعيداً عن ملف "السلاح"، ليتفرغ لمناقشة 11 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها بند التعيينات المختلفة.

في هذا الإطار، سيتم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء، خطوة تأخرت 23 عاماً، بعد أن قدم وزير الطاقة جو صدي السير الذاتية للمرشحين الذين خضعوا للآلية المعتمدة.

إلى جانب ذلك، يشمل البند تعيين مدير عام للجمارك وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك، في محاولة لإتمام التعيينات المهمة في الإدارة العامة.