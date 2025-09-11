مواد طبّية للجيش من وزارة الدفاع الايطالية

شمل التبرع، بحسب البيان، نحو ٣٠ طنًّا من المستلزمات والمواد الطبيّة بقيمة تقارب المليون ونصف المليون يورو، تضمنت أسرّة مستشفيات وخزائن وملابس واقية وإبرًا ومحاقن وأدوات جراحية وكراسي متحركة، بالإضافة إلى معدات متخصصة في طب وكراسي طب الأسنان وأجهزة مشي للمسنين.

ولفت البيان الى أن "هذه المعدات الطبيّة ستتيح للجيش اللبناني تقديم رعاية طبية وصحية أفضل لعناصره في ظلّ الصعوبات القاسية الراهنة. ويُعدّ هذا التبرع الأكبر الذي تقدّمه إيطاليا للبنان في السنوات ".



كما تمّ تسليم تسع حاويات تحتوي على المواد الطبية في المستشفى العسكري المركزي في ، بتنسيق من قيادة العمليات المشتركة الإيطالية.

حضر مراسم التسليم كلٌّ من ممثل بالنيابة، وقائد القوة ورئيس بعثة "اليونيفيل" الركن ديوداتو أبانيارا، وقائد ﻗﻮة اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ للجنة الفنية العسكرية للبنان العقيد أتيليو كورتوني، وقائد البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في العقيد ماتيو فيتولانو، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام.

كما حضر رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشرّاوي، المستشارة الأُولى في السفارة الإيطالية سيلفيا توسي ممثّلةً الإيطالي.



واشار البيان الى ان "اللجنة الفنية العسكرية للبنان تأسست في آذار ٢٠٢٤، بمبادرة من رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وذلك نتيجة للأوضاع الدولية التي نشأت بعد أحداث ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣. وتعمل اللجنة بتوافق تام مع قرار للأمم المتحدة الرقم ١٧٠١ والقرارات اللاحقة له، بما في ذلك القرار الرقم ٢٩٧٠ الصادر في تاريخ ٢٨ آب ٢٠٢٥، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، ولمساندة الشعب اللبناني من خلال مبادرات ذات طابع إنساني، لتحقيق فوائد تنعكس على الأراضي ومنطقة من حيث الدعم والأمن الإقليمي".