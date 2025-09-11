بعد فقدان السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بأخريات (فيديو)

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة السيد سيف ماجد المنصوري.

وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.