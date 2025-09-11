الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد فقدان السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بأخريات (فيديو)

2025-09-11 | 03:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد فقدان السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بأخريات (فيديو)
بعد فقدان السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بأخريات (فيديو)


فيديو يوثق حادث سير في البقاع، بعدما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها، واصطدمت بعدد من الشاحنات على الطريق.

مقالات ذات صلة
بعد فقدان السيطرة عليها.. شاحنة تصطدم بأخريات (فيديو)

محليات

البقاع

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي غادر بعبدا دون الادلاء باي تصريح
الأشغال انجزت انارة نفق المطار

اقرأ ايضا في محليات

بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر
08:24

بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة السيد سيف ماجد المنصوري.
وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

08:24

بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة السيد سيف ماجد المنصوري.
وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

اليونيفيل تعيّن خليفة لـ"تيننتي"
08:18

اليونيفيل تعيّن خليفة لـ"تيننتي"

بعد 19 عاماً من العمل كناطق رسمي باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، أحيل اندريا تيننتي الإيطالي إلى التقاعد،

08:18

اليونيفيل تعيّن خليفة لـ"تيننتي"

بعد 19 عاماً من العمل كناطق رسمي باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، أحيل اندريا تيننتي الإيطالي إلى التقاعد،

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: الجلسة في قصر بعبدا تعقد بغياب وزير الثقافة غسان سلامة
08:33
بعد الضربات الإسرائيلية على قطر.. جعجع يستنكر
08:24
اليونيفيل تعيّن خليفة لـ"تيننتي"
08:18
مراسل الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري
08:14
جابر: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات المالية اليومية
08:01
حزب الله يرد على الداخلية السورية: ليس لدينا أي نشاط على أراضيكم!
07:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025