محليات

بري استقبل لودريان.. وسلسلة لقاءات في عين التينة

2025-09-11 | 07:25
بري استقبل لودريان.. وسلسلة لقاءات في عين التينة
بري استقبل لودريان.. وسلسلة لقاءات في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفية ماغرو ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري، حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

كما استقبل بري السيدة يسما فليحان عقيلة الوزير الشهيد باسل فليحان في زيارة شكر بروتوكولية على الوسام الذي مُنح للوزير فليحان في الذكرى العشرين لإستشهاده ، الزيارة كانت أيضاً مناسبة عرضت خلالها رئيسة "معهد باسل فليحان المالي" لميا مبيض  برامج عمل المعهد ونشاطاته.

وبعد الظهر إستقبل رئيس المجلس النيابي النائب فيصل كرامي حيث جرى بحث لآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وانمائية .
وبعد اللقاء تحدث النائب كرامي قائلاً : في كل فترة نأتي لكي نستمع الى مواقف ورأي دولة الرئيس نبيه بري ونضعه ايضا بأجواء مواقفنا والمعطيات التي بين يدينا في الشارع وننقل له رأي المجتمع اللبناني حول كل التطورات وطبعا كانت فرصة لان نشكر دولته على حكمته وصبره وادارته لهذه الازمة بكل حكمة وان نشد على يده بأن لا ننقل الازمة والمشكل بيننا وبين العدو الاسرائيلي الى مشكل بالداخل.
وأضاف كرامي : الحمد لله لقد نجح دولة الرئيس بحكمته بأن يفك صاعق هذا المشكل ونضعه بإطاره الصحيح ضمن المؤسسات الدستورية بالتعاون والتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ضمن البيان الوزاري الذي كان واضحا بأن تعود الدولة الى العمل بكل مؤسساتها في إطارها الدستوري الصحيح .

ورداً على سؤال عن اجواء ايجابية؟
أجاب كرامي: طبعا الامور تسير بشكل ايجابي وبالمسار الصحيح وهناك تحضير لمؤتمر لدعم الجيش والجميع خلف الجيش هذه المؤسسة التي تحظى باجماع اللبنانيين وتحظى بثقتهم ولكن ايضا الجيش والدولة اللبنانية بحاجة الى دعم ولذلك السعي الجدي لعقد مؤتمر اوروبي دولي وب دعم عربي كما فهمت لدعم الجيش اللبناني.
ورداً على سؤال فيما اذا كان الدعم للبنان مشروطا بخطط إصلاحية؟ .

أجاب كرامي: بطبيعة الحال نحن نسعى الى الأكثر في كل لحظة رأيي الشخصي نحن لسنا بحاجة لمن يقول لنا انه يجب أن نعمل إصلاحات ، نحن يجب أن نقوم بإصلاحات دون أن يطلبها أحد من الخارج ،هذا بلدنا ونحن الذين نعيش فيه ولا أحد يجب أن يطلب منا ان نقوي الجيش، هذا الجيش جيشنا وهذه البلد بلدنا والأمن أمننا ولكن لا باس من المساعدة في كثير من الأمور التي نحن بحاجة اليها وخصوصاً معدات عسكرية أو خبرات أو تجهيزات ، هذا لا بأس به ، لذلك نعم نحن بحاجة الى دعم الاصدقاء وخصوصا أن الخطر ليس فقط على لبنان كما نرى وإنما هو خطر على المنطقة كلها ، وإسرائيل تعلن عن فتح الشهية نحو كل الشرق الاوسط ، هذا بحاجة الى تحصين بيئتنا الداخلية ومن ثم الإنطلاق الى تحصين البيئة العربية والإقليمية .

على صعيد آخر دعا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الاقتصاد الوطني والتجارة، والصناعة والتخطيط، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 12/9/2025 ، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: 

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم  297 الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير .
- إقتراح قانون حماية المستهلك.
-  مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
صورة شارلي كيرك في الأشرفية؟ احذروا الاخبار المزيفة
11:28

صورة شارلي كيرك في الأشرفية؟ احذروا الاخبار المزيفة

تداول مواقع وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزيفة تظهر رفع صورة ضخمة للناشط الأميركي اليميني المناهض للقضية الفلسطينية شارلي كيرك في الأشرفية، وذلك عقب اغتياله برصاصة قناص في الولايات المتحدة الاميركية.

وتبين ان الصورة مزيفة ومركبة، اما الصورة الحقيقية فهي تعود لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

11:28

