في بيروت.. نفايات مسرطنة تحاصر السكان والبيئة! (الديار)

لا تزال نفايات مسرطنة وملوَّثة بمادّة الأسبستوس من مخلفات انفجار مرفأ الهائل في الرابع من آب 2020، متراكمة في منطقة دون أي معالجة أو خطة واضحة من السلطات.

إن مادة الأسبستوس، التي كانت تستخدم سابقًا في البناء والعزل، أصبحت معروفة عالميًا بخطورتها الشديدة على صحة الإنسان. وعند تفتت هذه النفايات، تُطلق أليافًا دقيقة جدًا تستقر في الرئتين مسببة مجموعة من الأمراض الفتاكة، من بينها داء الأسبستوس والتليف الرئوي المزمن وسرطان الرئة والورم المتوسط.

وجود هذه النفايات في منطقة مكتظة بالسكان، والتي تشهد حركة مرور كثيفة وتعد مركزًا تجاريًا وصناعيًا، يزيد من خطر انتشار الألياف المسرطنة في ، ويجعل التهديد لا يقتصر على المقيمين فحسب، بل يشمل العاملين والمارة والزوار.