الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

طقس "الويك اند" صيفي مستقرّ.. والحرارة اعلى من معدلاتها!

2025-09-12 | 03:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طقس &quot;الويك اند&quot; صيفي مستقرّ.. والحرارة اعلى من معدلاتها!
طقس "الويك اند" صيفي مستقرّ.. والحرارة اعلى من معدلاتها!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي  مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية.  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية .
السبت:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة مساء على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الأحد:  
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الاسحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية:  شمالية غربية الى شمالية شرقية ، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:   759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,18
-ساعة غروب الشمس:   18,51
مقالات ذات صلة
طقس "الويك اند" صيفي مستقرّ.. والحرارة اعلى من معدلاتها!

محليات

طقس لبنان

طقس نهياة الأسبوع

لبنان

الساحل

المرتفعات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قوى الأمن الداخلي تقفل شارع المصارف
طوارئ الصحة: جريحان في الغارة على عيتا الجبل

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
07:13
الإمارات تستدعي نائب سفير إسرائيل للتنديد بهجوم الدوحة وتصريحات نتنياهو
07:03
في البداوي.. الجيش يتسلم السلاح غداً
06:43
معلومات الجديد: التنسيق اللبناني مع الفصائل الفلسطينية مستمر من ضمنها حماس والأمور تسير في مسارها الصحيح
06:39
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني غدا صباحاً من مخيم البداوي
06:37
الحدث - سيمون ابو فاضل - الحلقة الكاملة
06:33
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025