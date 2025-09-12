قوى الأمن تُتلف أطناناً من المخدرات في ضهر البيدر

بتاريخ 11-9-2025، وبناءً على إشارة المختص، قام المخدِّرات المركزي ومكتب المخدِّرات الإقليمي – في وحدة الشّرطة القضائية، بتلف كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في مكبّ المستحدث، بحضور النّائب العام الاستئنافي في القاضي منيف ، ورئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة الرائد طوني القديس، ورئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتّوجيه والمراسم في العامّة النّقيب الحاج، والكاتب وليد من قلم النّيابة العامّة التمييزيّة، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة وقوّة من .

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

/2,257.5/ كلغ من مادة “حشيشة الكيف” /6.3/ كلغ من مادة “الماريجوانا”

/6,164,419/ حبّة “كبتاغون”

/26.15/ كلغ من مادّة الـ “كوكايين”

/1,112/ ليتر من مواد أولية سائلة

/1,179/كلغ من مواد أولية صلبة.