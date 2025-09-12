الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

قوى الأمن تُتلف أطناناً من المخدرات في ضهر البيدر

2025-09-12 | 11:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قوى الأمن تُتلف أطناناً من المخدرات في ضهر البيدر
قوى الأمن تُتلف أطناناً من المخدرات في ضهر البيدر

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتاريخ 11-9-2025، وبناءً على إشارة القضاء المختص، قام مكتب مكافحة المخدِّرات المركزي ومكتب مكافحة المخدِّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشّرطة القضائية، بتلف كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في مكبّ ضهر البيدر المستحدث، بحضور النّائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة الرائد طوني القديس، ورئيس فرع الشكاوى والإرشاد والتّوجيه والمراسم في شعبة العلاقات العامّة النّقيب محمد الحاج، والكاتب وليد عويدات من قلم النّيابة العامّة التمييزيّة، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة وقوّة من شعبة المعلومات.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

/2,257.5/ كلغ من مادة “حشيشة الكيف” /6.3/ كلغ من مادة “الماريجوانا”

/6,164,419/ حبّة “كبتاغون”

/26.15/ كلغ من مادّة الـ “كوكايين”

/1,112/ ليتر من مواد أولية سائلة

/1,179/كلغ من مواد أولية صلبة.

مقالات ذات صلة
قوى الأمن تُتلف أطناناً من المخدرات في ضهر البيدر

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسرار الصحف 12/09/2025
ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟

اقرأ ايضا في محليات

فريد البستاني: بعد 20 عاماً.. تعديل قانون حماية المستهلك
15:37

فريد البستاني: بعد 20 عاماً.. تعديل قانون حماية المستهلك

أعلن النائب البروفيسور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرت اليوم تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بعد اجتماع دعا إليه الرئيس نبيه بري في المجلس النيابي.

15:37

فريد البستاني: بعد 20 عاماً.. تعديل قانون حماية المستهلك

أعلن النائب البروفيسور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، أنّ اللجان النيابية المشتركة أقرت اليوم تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بعد اجتماع دعا إليه الرئيس نبيه بري في المجلس النيابي.

يحدث الآن

اخترنا لك
فريد البستاني: بعد 20 عاماً.. تعديل قانون حماية المستهلك
15:37
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي
15:31
معلومات الجديد: الجيش يضبط باخرة الفيول HAWK قبل مغادرة المياه اللبنانية
15:31
خاص الجديد: فرار باخرة الفيول HAWK رغم الحجز القضائي
15:21
لبنان ينتظر البابا
14:56
معلومات الجديد: لم يُحدد بعد موعد زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى بيروت لكنها مرجحة بين تشرين الثاني وكانون الأول بانتظار تأكيد الفاتيكان
13:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025