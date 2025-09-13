الجيش يعلن تسلُّمه كميّة من السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي – طرابلس وعين الحلوة – صيدا

علّق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتيجة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار حل الدولتين وكتب على صفحته على " أكس": "لا سلام عادلًا ودائمًا إلا بحل الدولتين. ١٤٢ نعم … طريق الدبلوماسية هي الأنجح" .