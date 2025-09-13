الأخبار
محليات

مراد يفتتح مركزاً صحياً جديداً في البقاع.. ودعوة إلى إنماء متوازن ولا مركزية عادلة

2025-09-13 | 09:04
مراد يفتتح مركزاً صحياً جديداً في البقاع.. ودعوة إلى إنماء متوازن ولا مركزية عادلة
مراد يفتتح مركزاً صحياً جديداً في البقاع.. ودعوة إلى إنماء متوازن ولا مركزية عادلة

افتتح النائب حسن مراد "مركز الغد الصحي" في البقاع، وذلك برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، ومفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي، إلى جانب فعاليات رسمية وروحية واجتماعية.


وأكّد مراد خلال كلمته أنّ افتتاح المركز يشكّل خطوة عملية في مسار التنمية المتوازنة، ورسالة واضحة بأنّ البقاع ليس منطقة هامشية بل في صلب المعادلة الوطنية. ولفت إلى أنّ المركز يترجم إيمانهم بأن الصحة حق أساسي وليست خدمة ترفية.

كذلك، شدّد على أنّ التنمية لا يمكن أن تُختصر بالعاصمة، بل يجب أن تشمل كل المناطق، لأن العدالة في الإنماء هي مفتاح الاستقرار الحقيقي. وكشف مراد عن خطة لتوسيع المشروع عبر افتتاح سلسلة من المستوصفات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البقاع، على أن يمتد لاحقاً إلى مناطق أخرى في لبنان.

كما دعا إلى تطبيق اللامركزية الإدارية كمدخل عملي لتفعيل الإنماء، مع التحذير من استغلال هذا المفهوم في اتجاهات تقسيمية. وأكد التمسّك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية شاملة، مشدداً على ضرورة تطبيقه كاملاً بما يتضمّنه من إصلاحات أبرزها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتحقيق العدالة بين المناطق.

ورأى أنّ لبنان الذي ينشده هو دولة مؤسسات وعدالة ومواطنة، تقوم على الشفافية واستقلالية القضاء والحوكمة الرشيدة، وترعى القطاعات الإنتاجية إلى جانب الخدمات. كما شدّد على استعادة المودعين لحقوقهم، ورفض المحاصصة والزبائنية.

وفي السياق، دان مراد العدوان على دولة قطر الشقيقة، محذراً من خطر المشروع الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، وداعيًا لوحدة الصف العربي.

كما أكد أنّ لبنان يجب أن يبقى عربيّ الهوية والانتماء، تربطه أفضل العلاقات بأشقائه العرب، بعيداً عن أي دور قد يُهدد استقرارهم أو يجعل منه ممراً أو مقراً لاستهدافهم.

وختم بالتأكيد أنّ لا خلاص للبنان إلا بدولة المؤسسات، وأن العمل سيبقى موجهاً لخدمة الإنسان في صحته وتعليمه وكرامته، داعياً إلى تعاون حقيقي بين الدولة والمجتمع لمواجهة التحديات.
 
مراد يفتتح مركزاً صحياً جديداً في البقاع.. ودعوة إلى إنماء متوازن ولا مركزية عادلة

محليات

حسن مراد

النائب حسن مراد

أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
13:10
مصادر فلسطينية للجديد: السلاح الفلسطيني طالما استُخدم "فزاعة" لذلك اعتقد البعض أن ما يحصل اليوم هو مجرد مسرحية
13:09
مصادر فلسطينية للجديد: ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات أمنياً
13:09
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في القمة العربية - الاسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
13:02
تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!
13:02
تسليم السلاح ليس مجرد مسرحية.. تابعوا المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية بعد قليل
12:33
