مراد يفتتح مركزاً صحياً جديداً في البقاع.. ودعوة إلى إنماء متوازن ولا مركزية عادلة

وأكّد مراد خلال كلمته أنّ افتتاح المركز يشكّل خطوة عملية في مسار التنمية المتوازنة، ورسالة واضحة بأنّ ليس منطقة هامشية بل في صلب المعادلة الوطنية. ولفت إلى أنّ المركز يترجم إيمانهم بأن الصحة حق أساسي وليست خدمة ترفية.كذلك، شدّد على أنّ التنمية لا يمكن أن تُختصر بالعاصمة، بل يجب أن تشمل كل المناطق، لأن العدالة في الإنماء هي مفتاح الاستقرار الحقيقي. وكشف مراد عن خطة لتوسيع المشروع عبر افتتاح سلسلة من المستوصفات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البقاع، على أن يمتد لاحقاً إلى مناطق أخرى في .كما دعا إلى تطبيق اللامركزية الإدارية كمدخل عملي لتفعيل الإنماء، مع التحذير من استغلال هذا المفهوم في اتجاهات تقسيمية. وأكد التمسّك باتفاق الطائف كمرجعية وطنية شاملة، مشدداً على ضرورة تطبيقه كاملاً بما يتضمّنه من إصلاحات أبرزها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتحقيق العدالة بين المناطق.ورأى أنّ لبنان الذي ينشده هو دولة مؤسسات وعدالة ومواطنة، تقوم على الشفافية واستقلالية والحوكمة الرشيدة، وترعى القطاعات الإنتاجية إلى جانب الخدمات. كما شدّد المودعين لحقوقهم، ورفض المحاصصة والزبائنية.وفي السياق، دان مراد العدوان على دولة قطر الشقيقة، محذراً من خطر المشروع على الأمن القومي ، وداعيًا لوحدة الصف العربي.كما أكد أنّ لبنان يجب أن يبقى عربيّ الهوية والانتماء، تربطه أفضل العلاقات بأشقائه العرب، بعيداً عن أي دور قد يُهدد استقرارهم أو يجعل منه ممراً أو مقراً لاستهدافهم.وختم بالتأكيد أنّ لا خلاص للبنان إلا بدولة المؤسسات، وأن العمل سيبقى موجهاً لخدمة الإنسان في صحته وتعليمه وكرامته، داعياً إلى تعاون حقيقي بين الدولة والمجتمع لمواجهة التحديات.