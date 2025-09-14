"لبنان جميل وشعبه كريم".. بهذه الكلمات غادر خلف الحبتور (فيديو)

نشر رجل الأعمال الاماراتي ، عبر حسابه على ، فيديو من ، يودّع من خلاله وشعبه، مرفقاً إياه بهذه العبارات: "أودّع ‫لبنان‬ بعد أيام جميلة قضيتها بين أهلنا وأحبّتنا، محمّلاً بالذكريات واللقاءات الدافئة، شكري وامتناني لكل من استقبلني بالمحبة والكرم، من قياداته الكريمة إلى الأصدقاء الأعزاء وزملاء العمل إلى لقاء قريب بإذن الله".

