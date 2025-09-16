ملف "حصر السلاح".. إلى "الجمود التام"! (الديار)

كتبت صحيفة ، أن "هذه الاجواء السوداوية في المنطقة، ستترك انعكاساتها المباشرة على الساحة اللبنانية".

وتوقعت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن "يدخل ملف حصر السلاح في من الجمود التام، اقله في المدى المنظور، بعد تجاوز اسرائيل كافة الخطوط الحمراء بقصفها ، واصرارها على المضي في التصعيد العسكري في غزة، ما ادى الى كبح جماح الدول الاقليمية المندفعة وراء نظرية الرئيس ودونالد بانشاء شرق اوسط جديد فوق جثة دول واطراف ، واليوم باتت هذه الدول تتحسس رأسها بعدما بات واضحاً أن هذه المنظومة لا شراكة فيها، بل تبعية لقيادة اسرائيلية تريد اعادة ترتيب المنطقة جغرافياً وسياسياً وفق مصالحها أولا وأخيرا.