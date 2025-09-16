ملف "حصر السلاح".. إلى "الجمود التام"! (الديار)

وتوقعت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن "يدخل ملف حصر السلاح في حالة
من الجمود التام، اقله في المدى المنظور، بعد تجاوز اسرائيل كافة الخطوط الحمراء بقصفها العاصمة القطرية
، واصرارها على المضي في التصعيد العسكري في غزة، ما ادى الى كبح جماح الدول الاقليمية المندفعة وراء نظرية الرئيس الاميركي
ودونالد ترامب
بانشاء شرق اوسط جديد فوق جثة دول واطراف محور المقاومة
، واليوم باتت هذه الدول تتحسس رأسها بعدما بات واضحاً أن هذه المنظومة لا شراكة فيها، بل تبعية لقيادة اسرائيلية تريد اعادة ترتيب المنطقة جغرافياً وسياسياً وفق مصالحها أولا وأخيرا.