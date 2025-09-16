بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى

وأشار الى أن هناك باقة مكثّفة من الفعاليات والأنشطة ستنطلق ابتداءً من 25 أيلول وستتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل.وكشف ضاهر أنه "سيتمّ في 25 أيلول إضاءة صخرة الروشة في بصورتي السيديْن الشهيديْن عند الساعة الخامسة الظهر حتى السابعة يرافقها فعاليات بحرية".كما تشمل البرامج فقرات في الضريح وتكريم جرحى البيجر في الأول من تشرين الأول، على أن تُختتم الفعاليات الكبرى بـ تجمّع كشفي واسع في المدينة الرياضية في 12 تشرين الأول، يُعدّ الأكبر من نوعه في .ومن بين الفعاليات كما أعلن ضاهر: وقفة شعبية في كافة المناطق بالتزامن مع مجموعة من التجمعات عند الساعة 6:21 مساء.