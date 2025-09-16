الأخبار
محليات

بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى

2025-09-16 | 05:36
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى
بصورتي نصرالله وصفي الدين.. إضاءة صخرة الروشة في الذكرى الأولى

أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين لـ"حزب الله"، ‏السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

وأشار الى أن هناك باقة مكثّفة من الفعاليات والأنشطة ستنطلق ابتداءً من 25 أيلول وستتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل. 

وكشف ضاهر أنه "سيتمّ في 25 أيلول إضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورتي السيديْن الشهيديْن عند الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى السابعة يرافقها فعاليات بحرية". 

كما تشمل البرامج فقرات في الضريح وتكريم جرحى البيجر في الأول من تشرين الأول، على أن تُختتم الفعاليات الكبرى بـ تجمّع كشفي واسع في المدينة الرياضية في 12 تشرين الأول، يُعدّ الأكبر من نوعه في لبنان.

ومن بين الفعاليات كما أعلن ضاهر: وقفة شعبية في كافة المناطق اللبنانية بالتزامن مع مجموعة من التجمعات عند الساعة 6:21 مساء.
 
