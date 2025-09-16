الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة الفرزل – زحلة، وضبطت حوالي ٥ ملايين حبة كبتاغون.
سُلّمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.
أحيا التنظيم الشعبي الناصري في صيدا الذكرى السنوية لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بمهرجان أقيم في ساحة الشهداء تحت شعار "ذكرى الانطلاقة... عهدٌ يتجدّد بأن النضال باقٍ ما بقي الوطن".
يمكن القول إن الحكومة اعطت اليوم الضوء الاخضر للبحث بقانون الانتخابات النيابية بعدما كانت النقاشات على طاولة اللجان النيابية قد تفرملت نتيجة الخلافات الكبيرة بين مختلف الاحزاب.