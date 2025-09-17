اورتاغوس الى لبنان.. ولقاءات أمنية وعسكرية (الأخبار)

وقالت مصادر معنية: "أورتاغوس لم تطلب مواعيد مع مسؤولين سياسيين حتى الآن، وإن جولتها ستقتصر على لقاءات عسكرية وأمنية. وشدّدت المصادر على أن «ملف السلاح لم يوضع جانباً، كما ظنّ البعض بعد جلسة 5 أيلول الماضية، ولم يكن هناك من تسوية أو تراجع، لا بل إن ماضية في مشروعها، وإن زيارة أورتاغوس تأتي في إطار متابعة لكل خطوة يقوم بها الجيش من خلال الإشراف المباشر على الإجراءات التي سيقوم بها خطوة بخطوة للتأكّد من عدم وجود أي تهرّب أو تأخير".

وإلى جانب المسار الأمني – العسكري، يترقّب وصول الأميركي الجديد إلى ، ميشال ، خلفاً للسفيرة الحالية ، الذي من المُفترض أن يتم تثبيت تعيينه في في الأيام المقبلة.



ولم يتّضح بعد، بحسب مطّلعين على جوّ السفارة الأميركية في بيروت، ما إذا كانت مهمة عيسى ستقتصر على العمل التقليدي أم أنها أكبر من مجرد تمثيل ، وهل سيتولّى جزءاً من عمل أورتاغوس وما كان يعمل عليه المبعوث الأميركي توماس برّاك، باعتبار أن عيسى من أصول لبنانية، يدرك خصوصيات البلد وتفهّم نسيجه الطائفي والسياسي، علماً أن المبعوث الأميركي ، كان لفت أصدقاء له في لبنان، بأن الإدارة مهتمّة بمساعدة السفير الجديد، وأن يجري التعاون معه من أجل بناء شبكة علاقات تتجاوز الدائرة التقليدية للسفارة كما هو معروف في لبنان.