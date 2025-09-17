بعد قرار إضاءة صخرة الروشة بصور نصرالله وصفي الدين.. نائب يعلّق

قال النائب : "رفع صور السيدين وهاشم على صخرة غير مقبول من كل النواحي، فهما ليسا شخصيتين رسميتين، وترفع صورهما في مدينة يرفض معظم سكانها سياستهما، بل إن بعضهم يتهمهما بالاشتراك في قتل زعيمهم، عدا عن أن الجهة التي أرادت رفع صورهما لم تستحصل على أي ترخيص من البلدية أو الوزارة".