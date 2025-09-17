الأخبار
بعد قرار إضاءة صخرة الروشة بصور نصرالله وصفي الدين.. نائب يعلّق

2025-09-17 | 02:50
بعد قرار إضاءة صخرة الروشة بصور نصرالله وصفي الدين.. نائب يعلّق
بعد قرار إضاءة صخرة الروشة بصور نصرالله وصفي الدين.. نائب يعلّق

قال النائب وضاح الصادق: "رفع صور السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة غير مقبول من كل النواحي، فهما ليسا شخصيتين رسميتين، وترفع صورهما في مدينة يرفض معظم سكانها سياستهما، بل إن بعضهم يتهمهما بالاشتراك في قتل زعيمهم، عدا عن أن الجهة التي أرادت رفع صورهما لم تستحصل على أي ترخيص من البلدية أو الوزارة".

وتابع في تغريدة على منصة "أكس": "والأنكى أن حزبهما، كما جرت عادته، يحذر من الانجرار إلى حرب أهلية، لكنه لا يفوت مناسبة إلا ويستفز البيارتة. ولا ينبغي أن ننسى أن اليوم المجيد ما زال محفورا في ذاكرة أهل بيروت. على الحكومة، التي أظهرت قوة في قراراتها، أن تمنع الحزب وغيره من أي مظاهر استفزازية، صونا للسلم الأهلي في البلاد".
محليات

لبنان

صخرة الروشة

نصرالله

صفي الدين

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية
06:04

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية

قال الرئيس جوزاف عون إنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".

06:04

الرئيس عون: لبنان عاد إلى الخريطة العالمية

قال الرئيس جوزاف عون إنّ "دور اللبنانيين في بلاد الانتشار أساسي في دعم وطنهم الأم، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في المشاركة في صناعة القرار".

بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"
05:44

بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"

وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

05:44

بهدف تسهيل المعاملات.. مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبون بوست"

وقّعت قبل ظهر اليوم، في وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة اندريه الرامي، برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان
05:21

تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص.

05:21

تزامنًا مع تحرّك الشارع.. المالية تحوّل منحة العسكريين الشهرية لمصرف لبنان

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت اليوم الى مصرف لبنان المنحة المالية الشهرية المخصصة للعسكريين في الخدمة الفعلية، وكذلك للعسكريين المتقاعدين، وبات بإمكانهم استلامها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ١٩ أيلول كل من مصرفه الخاص.

