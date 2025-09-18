الرئيس عون لـ 8 سفراء جدد معتمدين في الخارج: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب ومن واجبكم أن تكونوا رسلاً لـ "لبنان الدولة الواحدة الموحَّدة الحاضنة لجميع مكونات المجتمع"