من نعيم قاسم.. دعوة الى السعودية و صفحة جديدة!

كلام قاسم جاء خلال إحياء ذكرى اغتيال القيادي في إبراهيم عقيل ورفاقه من قادة “الرضوان” والمدنيين.

وقال: “ما بعد الضربة قطر يختلف عمّا قبل الضربة في قطر والهدف اصبح فلسطين، ، الأردن، مصر، والعراق والسعودية واليمن وإيران”

ودعا قاسم “كل من في الداخل اللبناني إلى عدم تقديم خدمات لاسرائيل لأنها لن تعيرهم أي اهتمام ونحن بحاجة الى بناء بلدنا معا”.

كما دعا “إلى فتح صفحة مع ضمن حوار مبني على أن أسرائيل هي ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في .”

وقال: “فلنكن يداً واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان ونجري الانتخابات في موعدها ونتحاور بايجابية لاستراتيجية الأمن الوطني”.

وتابع: “الحكومة مسؤولة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”.