محليات

من نعيم قاسم.. دعوة الى السعودية و صفحة جديدة!

2025-09-19 | 10:52
من نعيم قاسم.. دعوة الى السعودية و صفحة جديدة!
من نعيم قاسم.. دعوة الى السعودية و صفحة جديدة!

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحكومة اللبنانية مسؤولة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

كلام قاسم جاء خلال إحياء ذكرى اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل ورفاقه من قادة “الرضوان” والمدنيين.

 
وقال: “ما بعد الضربة قطر يختلف عمّا قبل الضربة في قطر والهدف اصبح فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، سوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران”
 

ودعا قاسم “كل من في الداخل اللبناني إلى عدم تقديم خدمات لاسرائيل لأنها لن تعيرهم أي اهتمام ونحن بحاجة الى بناء بلدنا معا”.

كما دعا السعودية “إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على أن أسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهتهه إسرائيل وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم.”

وقال: “فلنكن يداً واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان ونجري الانتخابات في موعدها ونتحاور بايجابية لاستراتيجية الأمن الوطني”.

وتابع: “الحكومة اللبنانية مسؤولة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”.

