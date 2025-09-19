الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

لبنان بخطر.. و الضربات قد تتوسع

2025-09-19 | 12:58
على وقع الغارات الاسرائيلية المتصاعدة في اليومين الماضيين هناك عنوانان يحكمان المشهد السياسي.

اولا يعيش اللبنانيون ترقبا لما ستؤول اليه اوضاعهم في المرحلة المقبلة، وسط معلومات عن حالة استنزاف يعيشها لبنان في الامن وفي السياسة.
مصادر دبلوماسية قالت للجديد تعقيبا على الوضع الامني، إن مسار التصعيد الاسرائيلي الذي شهدته القرى الجنوبية والبقاع رسالة تؤكد استمرار تصعيده واستهدافه لمواقع معينة في مختلف المناطق ويمكن لهذه الاستهدافات ان تتوسع خارج الجنوب الى الداخل اللبناني. 
واضافت مصادر دبلوماسية عربية للجديد، أن استهداف قطر ايضا الاسبوع الماضي ادى الى وجود هواجس من التصعيد الاسرائيلي ليست مقتصرة محليا، بل اصبحت هواجس اقليمية ايضا من تصعيد في المنطقة. 
العنوان الثاني السياسي لهذا اليوم هو كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بفتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية. مصادر مقربة من حزب الله قالت للجديد إن موقف قاسم يأتي في وقت يستشعر فيه الحزب الخطر على كل المنطقة، ولا سيما بعدما قرأ دلالات استهداف قطر والتهديد الاسرائيلي لمصر ، وفيها رسائل اسرائيلية خطيرة. لذلك تقول المصادر إن الحزب قرر ان يبادر بطي الماضي وفتح الباب لمواقف عربية موحدة ومنسجمة.
 
محليات

لبنان

الجديد

Aljadeed
بعد الروشة.. معركة الأسماء تشتعل
بالفيديو: كيك وبيجر ورسالة!

اقرأ ايضا في محليات

لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان
15:18

لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

15:18

لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
15:02

عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى

انتشر عبر مواقع التواصل تسجيلٌ صوتي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اجتماعٍ عسكري مع القائد الشهيد إبراهيم عقيل. التسجيل عُرض للمرة الأولى ضمن برنامج "بانوراما اليوم" على قناة المنار، ما أثار تفاعلاً واسعاً.

تشاهدون الفيديو (التسجيل الصوتي) مرفقاً:

15:02

عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى

انتشر عبر مواقع التواصل تسجيلٌ صوتي للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اجتماعٍ عسكري مع القائد الشهيد إبراهيم عقيل. التسجيل عُرض للمرة الأولى ضمن برنامج "بانوراما اليوم" على قناة المنار، ما أثار تفاعلاً واسعاً.

تشاهدون الفيديو (التسجيل الصوتي) مرفقاً:

مراسل الجديد: مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق الضاحية الجنوبية وجبل لبنان
15:52
لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان
15:18
عن قواعد الاشتباك.. تسجيل صوتي لنصرالله يُعرض للمرة الأولى
15:02
معلومات الجديد: اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي
14:34
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية ليزا جونسون تغادر لبنان نهاية الأسبوع المقبل على أن يتسلّم السفير الجديد مهامه
14:34
مصادر دبلوماسية عربية تعليقا على كلمة قاسم لـ الجديد: الملفت بالخطاب هو التأكيد على الدور السعودي الإيجابي وهذا ما تلقفته دوائر عربية بإيجابية ستظهر في الأيام المقبلة
13:46
