لبنان بخطر.. و الضربات قد تتوسع

اولا يعيش اللبنانيون ترقبا لما ستؤول اليه اوضاعهم في المرحلة المقبلة، وسط معلومات عن حالة
استنزاف يعيشها لبنان
في الامن وفي السياسة.
مصادر دبلوماسية قالت للجديد تعقيبا على الوضع الامني، إن مسار التصعيد الاسرائيلي الذي شهدته القرى الجنوبية والبقاع رسالة تؤكد استمرار تصعيده واستهدافه لمواقع معينة في مختلف المناطق ويمكن لهذه الاستهدافات ان تتوسع خارج الجنوب الى الداخل اللبناني.
واضافت مصادر دبلوماسية عربية للجديد، أن استهداف قطر ايضا الاسبوع الماضي ادى الى وجود هواجس من التصعيد الاسرائيلي ليست مقتصرة محليا، بل اصبحت هواجس اقليمية ايضا من تصعيد في المنطقة.
العنوان الثاني السياسي لهذا اليوم
هو كلام الامين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم بفتح صفحة جديدة
مع المملكة العربية السعودية
. مصادر مقربة من حزب الله
قالت للجديد إن موقف قاسم يأتي في وقت يستشعر فيه الحزب الخطر على كل المنطقة، ولا سيما بعدما قرأ دلالات استهداف قطر والتهديد الاسرائيلي لمصر ، وفيها رسائل اسرائيلية خطيرة. لذلك تقول المصادر إن الحزب قرر ان يبادر بطي الماضي وفتح الباب لمواقف عربية موحدة ومنسجمة.