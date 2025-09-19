لبنان بخطر.. و الضربات قد تتوسع

على وقع الاسرائيلية المتصاعدة في اليومين الماضيين هناك عنوانان يحكمان المشهد السياسي.



اولا يعيش اللبنانيون ترقبا لما ستؤول اليه اوضاعهم في المرحلة المقبلة، وسط معلومات عن استنزاف يعيشها في الامن وفي السياسة.

مصادر دبلوماسية قالت للجديد تعقيبا على الوضع الامني، إن مسار التصعيد الاسرائيلي الذي شهدته القرى الجنوبية والبقاع رسالة تؤكد استمرار تصعيده واستهدافه لمواقع معينة في مختلف المناطق ويمكن لهذه الاستهدافات ان تتوسع خارج الجنوب الى الداخل اللبناني.