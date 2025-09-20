نائب في "حزب الله": المقاومة لم تعُد خياراً

أكد رئيس تكتل نواب الهرمل النائب الحاج حسن، على "الثبات والتمسك بخيار ، في ظل الاعتداءات المتواصلة، واستمرار لبعض النقاط ، ورفض الإفراج عن الأسرى، إضافة إلى الدعم الأميركي الممنهج لهذا العدوان".



وخلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة لحزب في القطاع الخامس في حسينية بلدة زبود البقاعية، اعتبر الحاج حسن أن "التمسك بخيار ، ودعمه وحمايته من الهجمات السياسية والإعلامية، وتطويره في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة".



وعن قانون الانتخاب، شدد على أن "القانون الحالي هو القانون النافذ"، لافتاً إلى أن "بعض المطالب حول تصويت المغتربين تحمل نوايا للهيمنة والإقصاء، خاصة في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين في دول تدعم ".



وختم بالتأكيد على "حرص الفريق الوطني على ضمان تصويت المغتربين، إنما بطريقة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع".